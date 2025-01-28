Трамп отменил программы разнообразия и инклюзивности в армии, а также поручил пересмотреть политику в отношении трансгендерных военнослужащих

Президент США Дональд Трамп подписал указы, касающиеся американской армии. Один из них отменяет программы по продвижению многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в вооруженных силах, сообщает Associated Press.

Согласно документу, приказ направлен на то, чтобы убрать «любые остатки» подобных инициатив, которые стремятся «продвигать систему расовых предпочтений», что приводит к дискриминации и пропагандирует «разъединяющие концепции».

Кроме того, Трамп подписал указ, который поручает пересмотреть политику в отношении трансгендерных людей в армии. В указе говорится, что выражение «гендерной идентичности», отличной от биологического пола при рождении, не соответствует военным стандартам, пишет Reuters. Из документа неясно, будет ли разрешено трансперсонам, которые служат в армии в настоящее время, остаться в ней, и если нет, то когда они будут уволены.

Reuters отмечает, что во время своего первого президентского срока Трамп планировал запретить трансгендерным людям служить в армии, но ввел этот запрет не полностью. Тогдашняя администрации заморозила набор трансперсон в вооруженные силы, но разрешила действующим солдатам остаться на службе. Джо Байден отменил эти ограничения после вступления в должность.

Трамп также подписал указ, который разрешает возвращение на службу военным, уволенным за отказ вакцинироваться от коронавируса. Как напоминает AP, в 2021 году как минимум 8200 военнослужащих были вынуждены уйти из армии за отказ привиться от ковида.

Практически сразу после вступления в должность президента США Трамп подписал указ, направленный против трансгендерных людей. В документе говорится, что федеральное правительство будет признавать только два гендера — «мужской и женский», то есть два этих гендера будут признаваться в официальных документах, таких как паспорта и визы. В принятом указе говорится, что «гендер — это не синоним „гендерной идентичности“». Отдельным указом Трамп прекратил все программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в федеральном правительстве.

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