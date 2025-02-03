The Telegraph: США рассматривают возможность ввести 10-процентные пошлины на все товары из Евросоюза

Администрация президента США обсуждает возможность ввести пошлины в размере 10% на импорт товаров из Евросоюза, сообщила 3 февраля британская газета The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к администрации Дональда Трампа.

В Белом доме нет единого мнения на этот счет, но, по словам одного из источников, некоторые сотрудники хотят ввести 10-процентные пошлины для Евросоюза, причем «на весь импорт из ЕС».

Второй источник добавил, что администрация Трампа использует Канаду и Мексику, чтобы «прощупать почву», прежде чем ввести пошлины на товары из Евросоюза.

Дональд Трамп заявил 2 февраля, что пошлины в отношении товаров из ЕС «определенно будут».

Европейские политики в качестве ответной меры готовы ввести пошлины на различные товары из США в размере 50 и более процентов, сообщила ранее газета Financial Times.

Администрация Дональда Трампа решила ввести с 4 февраля 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также в размере 10% на товары из Китая. При этом президент Мексики Клаудия Шейнбаум договорилась с Трампом, что введение пошлин будет отсрочено на один месяц.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные пошлины на импорт алюминия из Евросоюза. В ответ блок в 2018 году ввел пошлины на такие американские товары, как виски, мотоциклы и джинсовая одежда.

США в 2023 году импортировали из Евросоюза оливковое масло на 1,5 миллиарда долларов, вино на 4,7 миллиарда долларов и сыр на 1,2 миллиарда долларов, пишет The Telegraph. В то же время США экспортировали в страны ЕС мотоциклы на 106 миллионов долларов и виски на 571 миллион долларов.

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