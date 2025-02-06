The Wall Street Journal: в ФБР «хаос» после возвращения Трампа в Белый дом Администрация президента пытается выяснить, кто расследовал дела против него

Агенты ФБР после рейда против мигрантов в Денвере (штат Колорадо) Kevin Mohatt / Reuters / Scanpix / LETA

Работа Федерального бюро расследований (ФБР) замедлилась из-за «хаоса», который возник после инициированных новой администрацией президента США кадровых изменений и увольнений, говорится в публикации The Wall Street Journal. Более двух десятков сотрудников Минюста и ФБР уже уволены, а Белый дом начал составлять список из тысяч людей, которые могут лишиться работы в связи с их участием в расследовании в 2021 году.

27 января не менее десяти федеральных прокуроров, работавших над расследованиями против Дональда Трампа, получили уведомления об увольнении, так как новое руководство Минюста «не может на них положиться» в деле реализации планов президента США. В пятницу, 31 января, заместитель генпрокурора Эмиль Бове (ранее работал в команде юридической защиты Трампа) отправил исполняющему обязанности директора ФБР Брайану Дрисколлу письмо, в котором заявил, что старшие руководители бюро должны уйти в отставку или быть уволены. Он также попросил бюро предоставить список тех, кто работал над расследованием штурма Капитолия.

Тысячи агентов ФБР получили опросник, где им надо ответить на 12 вопросов об их роли в расследовании беспорядков 6 января 2021 года. 4 февраля Дрисколл сообщил, что выполнил требование Минюста, предоставив данные более пяти тысяч людей. При этом, как пишет WSJ, там были указаны номера удостоверений, но не имена. Это вызвало недовольство Бове, после чего он потребовал список всех работников ФБР, пишет WSJ. 4 февраля группа агентов ФБР подала иск к Минюсту, чтобы не позволить раскрыть их имена. Они опасаются, что сторонники Трампа опубликуют список сотрудников, подвергнув агентов и их семьи опасности.

В ассоциации агентов ФБР рассказали WSJ, что некоторые сотрудники были настолько обеспокоены увольнениями, что уже собрали вещи на своих рабочих столах в ожидании отставки. Ассоциация направила своим членам записку с призывом не уходить в отставку и не принимать таких предложений.

По словам собеседников издания, «в этом хаосе работа бюро замедлилась», а ежедневный брифинг для старших руководителей ФБР «был сокращен».

Новая администрация также ставит перед сотрудниками ФБР новые задачи, пишет The Wall Street Journal. В частности, Бове приказал оперативным группам по борьбе с терроризмом, созданным после терактов 11 сентября 2001 года, присоединиться к расследованию иммиграционных преступлений. Он смягчил это указание после того, как представители ФБР сообщили ему, что такое перераспределение отвлечет агентов от наблюдения за подозреваемыми в терроризме.

Один из агентов ФБР, занимающийся расследованием преступлений об эксплуатации детей, рассказал, что получил указание помогать в расследовании иммиграционных дел.

По информации WSJ, кандидат Трампа на пост директора ФБР Кэш Патель сократит объем контрразведывательной и контртеррористической работы бюро. Во время слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры Патель «лишь вскользь» упомянул Китай и не говорил о какой-либо угрозе со стороны России. Один из помощников Пателя считает, что будущий директор ФБР переведет агентов, занимающихся делами о мошенничестве с ценными бумагами и нарушениях антимонопольного законодательства, на расследование незаконного оборота наркотиков и уличных преступлений.

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