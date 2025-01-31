Трамп снова пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% за создание единой валюты

Президент США Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам БРИКС за попытки создать новую валюту и отойти от доллара.

Трамп заявил, что Америка потребует от «враждебных стран», входящих в БРИКС, обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить «могущественный доллар США». «Иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами замечательной экономике США», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Он добавил, что «нет никаких шансов», что БРИКС «заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще», а любая страна, которая попытается это сделать, должна «поприветствовать пошлины и попрощаться с Америкой».

Создание единой валюты обсуждалось на саммите БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге. Задачей этой валюты участники обсуждения называли упрощение торговли и финансирования проектов, а также снижение зависимости от доллара и евро в международных расчетах.

В октябре 2024 года Владимир Путин говорил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, что вопрос создания единой валюты «пока не рассматривается, он пока не созрел». По его словам, страны изучали возможности расширения использования национальных валют.

Трамп уже угрожал пошлинами за создание единой валюты БРИКС — в ноябре 2024 года, после победы на президентских выборах в США, и практически теми же словами. «Они могут пойти и найти другого лоха. Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле», — писал Трамп.

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