Сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне сказали работать удаленно. Офис организации закрыт

Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне получили письмо, в котором говорилось, что 3 февраля в понедельник им нужно выйти на работу из дома, офис организации в этот день будет закрыт. Об этом сообщили CNN и Associated Press со ссылкой на источники.

«Персонал агентства завтра будет работать удаленно, исключение — сотрудники, выполняющие работу по обслуживанию здания, с ними руководство свяжется индивидуально», — говорится в письме.

Логотипы USAID и фотографии, демонстрирующие гуманитарную работу агентства по всему миру, были удалены из его офисов на прошлой неделе, отмечает CNN.

2 февраля сайт USAID стал недоступен после появления сообщений о том, что администрация Дональда Трампа собирается лишить агентство независимости и передать под контроль Госдепартамента.

Агентство по международному развитию было создано президентом Джоном Кеннеди в разгар холодной войны — после того, как конгресс принял закон об иностранной помощи в 1961 году. Целью работы агентства на тот момент было в том числе противостояние влиянию СССР. В настоящее время USAID поддерживает множество гуманитарных программ по всему миру, включая украинские проекты.

В день своей инаугурации Дональд Трамп заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы провести ревизию программ на соответствие «американским ценностям» и целям внешней политики США. Под угрозой, в частности, оказались программы по поддержке украинских школ и больниц, а также по развитию экономической и энергетической инфраструктуры.

Активно критиковать USAID стал владелец соцсети X Илон Маск. Он репостнул множество твитов, в которых пользователи одобряют намерение лишить USAID финансирования и называют агентство «самой гигантской глобальной террористической организацией в истории». Сам он написал, что USAID «пришло время умереть».

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