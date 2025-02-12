«Вы, батюшка, не из Западной Украины случайно?» Священник из Можайска выступил против «патриотических тенденций» в РПЦ. Патриарх Кирилл высмеял его

Патриарх Кирилл высмеял священника из Можайска Алексея Шляпина, который выступил с критикой «патриотической тенденции» в Русской православной церкви. Запись их разговора опубликовали журналистка Ксения Лученко и протодиакон Андрей Кураев — утверждается, что видео снято 11 февраля на епархиальном собрании Московской митрополии. Вот как это было.

Священник Алексей Шляпин: «Я не согласен с такой патриотической тенденцией в церковных отношениях. <…> Долг священника — вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься».

Патриарх Кирилл: «Вот это здорово, да? Первый раз такое слышу! Вы, батюшка, не из Западной Украины случайно? Идите сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули».

Смех и аплодисменты в зале

«Вы, батюшка, не из Западной Украины случайно?» Meduza

Фото на обложке: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA