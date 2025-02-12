В Европе заявили, что отправка даже 40 тысяч миротворцев в Украину была бы затруднительна для ЕС. Зеленский говорил о необходимости 200 тысяч

Европейские страны не смогут отправить в Украину 200 тысяч военнослужащих в рамках миротворческой миссии. Такое мнение в разговоре с The New York Times высказал высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, отправка даже гораздо меньшего числа военных, например, 40 тысяч, была бы трудной задачей для Европы. Он также отметил, что такого числа военных было бы недостаточно для обеспечения реального сдерживания России.

Профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман считает, что для эффективной работы необходимо более 100 тысяч миротворцев с учетом регулярных ротаций и экстренных ситуаций.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе в январе 2025 года, говорил, что в рамках урегулирования российско-украинской войны будет необходима отправка в Украину контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев в качестве гарантий безопасности. Он назвал эту оценку минимальной.

Позже в интервью The Guardian Зеленский прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать европейские миротворческие силы, которые могли бы быть развернуты в Украине после заключения мирного соглашения. По мнению украинского президента, такая миссия сработает только в том случае, если она будет развернута в больших масштабах. «Если там будет 100-150 тысяч европейских военнослужащих, тогда да. Но даже тогда у нас не будет такого же числа военнослужащих, как у российской армии, которая противостоит нам», — заявил Зеленский.

В Кремле говорили, что для урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины. «Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Это раз. Во-вторых, у нас есть четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин этого конфликта. Здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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