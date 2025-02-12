«Сейчас даже собаки сюда не заходят» Село Липцы в Харьковской области весной 2024 года было одной из главных целей российского наступления. Фотографии

Село Липцы, расположенное в 30 километрах от Харькова, было одной из основных целей наступления в этой части Украины, начатого войсками РФ в мае 2024 года. Украинским военным удалось отстоять Липцы, но бои на этом направлении по-прежнему идут. Липцы обороняет в числе прочих 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия». Ее представитель Владимир Дегтярев в конце января рассказывал украинским СМИ, что вокруг Липцов «война похожа на Вьетнам, где многоэтажные нарытые дыры, из которых приходится выковыривать врага буквально по одному». Липцы уже были под российской оккупацией — в начале вторжения войск РФ, но ВСУ удалось освободить село в ходе контрнаступления. До полномасштабной войны в Липцах жили около 5 тысяч человек, к началу 2025 года жителей в селе не осталось, сообщал 24 канал в январском репортаже. «Сейчас даже собаки сюда не заходят. Мы недавно заходили в лесополосу — очень много было сбросов. Раньше мы боялись артиллерии и танков, а теперь — FPV-дронов и сбросов», — рассказал журналистам разведчик 13-й бригады с позывным «Куз». «Медуза» публикует фотографии села Липцы (точнее, того, что от него осталось после многих месяцев боев).

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Разведчик бригады «Хартия» с позывным «Куз» в Липцах. 27 января 2025 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Липцы. 27 января 2025 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Липцы, 27 января 2025 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Разрушенная больница в Липцах. Год назад, говорится в репортаже «24 канала», больница работала. 27 января 2025 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Боец «Хартии» в разрушенной больнице. 27 января 2025 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Одно из разрушенных в результате обстрелов зданий в Липцах. 27 января 2025 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Липцы. 27 января 2025 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA