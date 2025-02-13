Российские власти, телеканалы и Z-паблики в восторге от переговоров Путина и Трампа. Вот что они говорят и пишут Изоляция России рухнула. Европа в ужасе. Судьбу Украины будут решать Москва и Вашингтон

Александр Казаков / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Это был первый разговор Путина с президентом США после его переизбрания на новый срок — и с американским лидером после вторжения России в Украину. Путин должен быть доволен: Трамп перечеркнул политику изоляции России, говорил с ним полтора часа, объявил о начале мирных переговоров (о которых «проинформировал» Владимира Зеленского), анонсировал совместные встречи, назвал вступление Украины в НАТО «непрактичным», а ее возвращение к границам 2014 года — «маловероятным». Заявления президента США в Европе и Украине восприняли мрачно, а вот в России, без преувеличения, с ликованием. «Медуза» изучила, что российские власти говорят о переговорах Путина и Трампа и как эти переговоры подают телеканалы и Z-паблики в телеграме (мы пересказываем реакции с сокращениями, но не искажая смысл).

Что говорят в российской власти

Дмитрий Медведев, замглавы Совета безопасности России

Разговор президентов России и США очень важен сам по себе. Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат — мир балансировал на грани апокалипсиса. Почему так случилось? Потому что в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. Это была грубейшая ошибка.

Леонид Слуцкий, лидер партии ЛДПР

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа прорвал блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов. Пока рано говорить о серьезных сдвигах (слишком тяжелое наследие оставила администрация Байдена), но путь по выходу из тупика был четко обозначен. Это, прежде всего, про роль и масштаб личностей в истории.

Евгений Ревенко, замглавы фракции «Единой России» в Госдуме

Начавшееся движение — это результат героической работы наших бойцов в зоне СВО и принципиальной позиции Владимира Путина, который говорит об открытости к переговорам, но жестко отстаивает национальные интересы России. Думаю, что события будут развиваться довольно быстро. Дни Зеленского сочтены, а приезд Трампа на парад Победы в Москву уже не кажется фантастикой.

Алексей Пушков, член Совета Федерации

Телефонный разговор между Путиным и Трампом войдет в историю мировой политики и дипломатии. Это еще не прорыв, но, возможно, первый шаг к нему. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам.

Марина Ким, ведущая Первого канала и депутат Госдумы

Пока Европа готовилась на Мюнхенской конференции по безопасности говорить об урегулировании в Украине без России, Трамп взял и поговорил с Путиным. Даже не присутствуя на конференции, Путин снова — хедлайнер мировой политики как и в 2007-м, в переломный момент всемирной истории, который назвали «мюнхенской речью» Путина. Сегодня практически состоялся Мюнхен-2 с триумфом Путина и нашей дипломатии.

Что говорят по

Первый канал

Путин и Трамп говорили полтора часа. Многие обратили внимание не столько на содержание заявления Трампа после разговора, сколько на тон — уж слишком он отличался от того, что мы привыкли слышать на Западе в последние годы. Заявление Трампа после разговора с Зеленским оказалось куда короче. Впрочем, как и сама беседа. Трамп не угрожал Путину, на проблемы с легитимностью Зеленского и, кажется, готов прекратить любые разговоры о вступлении Украины в НАТО.

НТВ

Переговоры России и США — главная мировая новость. Несколько лет молчания закончились.Трамп сказал, что мирное урегулирование начнут немедленно и сообщат об этом Зеленскому. Получается, что судьбу киевского режима Трамп и Путин будут решать сами. Помощь Киеву продолжит поступать, но . На что еще Киеву придется согласиться, станет ясно совсем скоро. Кстати, на фоне беседы Путина и Трампа индекс Мосбиржи поднялся выше 3100 пунктов впервые с июля.

Россия 1

Американские СМИ называют разговор с Владимиром Путиным главным звонком Трампа. Это стремительное развитие событий произошло после такого же быстрого обмена заключенными. О завершении холодной войны речи пока не идет, но первый контакт состоялся. Украина не вступит в НАТО — в один день это заявление звучит и от нового главы Пентагона, и от самого Трампа. Вектор американской политики в отношении России совершает поворот. Американские СМИ пока не знают, как реагировать. Ждут реакции от Европы, которой предстоит понять и принять наступившие перемены.

Бонус: «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Нарратив об изоляции России рухнул. Наступило время работать вместе. Трамп ничего не сказал по поводу военной агрессии, военных преступников. Очень вежливо, очень спокойно, с упоминанием истории. Это не разговор через силу — что не значит, что позиция не жесткая. Мы за переговоры, но не сказали, что прямо сейчас остановим войну. Мы за устранение первопричин.

Z-каналы в телеграме

«Рыбарь»

Официальная позиция коллективного Запада сводилась к «ни слова об Украине без Украины». Теперь об этом забыли. Но фактически стороны пока лишь договорились говорить дальше. Рассчитывать на подарки от Трампа не стоит: исход потенциальных переговоров будет определяться реальной способностью сторон продолжать боевые действия.

«Архангел спецназа»

Встреча планируется, и это самый главный результат разговора. По членству Украины в НАТО было ясно еще при Байдене; принимать воюющую страну непрактично и опасно для самого блока. Немаловажно, что США продолжат помощь Украине. Разговор — это разговор, а на деле война продолжается, и пока никакого изменения на поле боя ожидать не стоит.

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Наши руководители будут ожесточенно торговаться за кулисами. На фронте же в это время продолжатся усилия по «улучшению переговорных позиций», которые на практике означают продолжение выталкивания ВСУ с Донбасса. ВСУ продолжат активную оборону, отступая с «неудобных выступов» и жестко удерживая те участки фронта, которые их командованию и военно-политическому руководству представляются наиболее важными.

«Соловьев»

Дональд Трамп подробно и содержательно прокомментировал разговор с Владимиром Путиным и ограничился короткой заметкой о диалоге с Зеленским. 315 против 107 слов. Бросается в глаза также тональность его заявлений. Очевидно разное отношение главы Белого дома к своим собеседникам.

Fighterbomber

«Vae victis» — горе побежденным. На наших глазах разворачивается весь глубочайший смысл этой фразы для Украины. До нашей победы еще далеко, но по всем украинским пабликам и СМИ катится только одно слово — «катастрофа». Это хорошо, это скажется на моральном состоянии украинских войск. Все ожидания Украины перечеркнуты одним днем. Сбываются прогнозы о том, что относительно Украины все решают Россия и США. Без Украины. Без Европы.

А что говорят в Европе и Украине?

Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Он созвонился с Путиным и Зеленским. Как это восприняли в мире «Украину поимели. Европу, кстати, тоже», — сказал украинский чиновник в комментарии The Economist

А что говорят в Европе и Украине?

Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Он созвонился с Путиным и Зеленским. Как это восприняли в мире «Украину поимели. Европу, кстати, тоже», — сказал украинский чиновник в комментарии The Economist