69-летняя Антонина Романова провела под завалами почти 24 часа. У нее повреждены обе ноги. Журналистам Романова сказала, что не знает, кто несет ответственность за удар по интернату. Ее брат (на фото), 72-летний Павел Омельченко, гражданин Украины, приехавший к раненой сестре из Харьковской области, уверен, что это была российская бомба: «Чья ж еще?» Среди тех, кто помогал извлечь Антонину из-под обломков, был ее партнер — 69-летний Михаил. Он вручную разбирал завалы и в это время говорил Антонине, что любит ее. Журналистам Михаил рассказал, что голосовал на президентских выборах за Владимира Путина. «Мы любим нашу страну и нашего президента», — сказал он. И добавил: «Даже с учетом того, что с нами случилось, мы любим нашу страну и никогда не предадим ее».

Serhiy Morgunov for The Washington Post / Getty Images