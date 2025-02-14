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«Мы любим нашу страну и нашего президента» Десятки россиян из Курской области эвакуировались в Украину — после удара по интернату в Судже. Вот их истории и фотографии
Источник: Meduza
В украинских Сумах нашли убежище более 100 жителей Курской области, большинство из них эвакуировались с занятых ВСУ территорий после удара 1 февраля по школе-интернату в Судже. Украинские власти утверждают, что бомбу на интернат сбросили ВС РФ. Минобороны РФ обвинило в ударе ВСУ. Корреспонденты The Washington Post побывали в Сумах и поговорили с людьми, приехавшими из России. Украинские военные и чиновники при разговоре не присутствовали, хотя у входа в убежище дежурили полицейские, отмечают журналисты. Некоторые эвакуированные от разговора с журналистами отказались, но были и те, кто согласился поделиться своими историями. «Медуза» публикует их фотографии и рассказы.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.