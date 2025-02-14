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«Мы любим нашу страну и нашего президента» Десятки россиян из Курской области эвакуировались в Украину — после удара по интернату в Судже. Вот их истории и фотографии

Источник: Meduza

В украинских Сумах нашли убежище более 100 жителей Курской области, большинство из них эвакуировались с занятых ВСУ территорий после удара 1 февраля по школе-интернату в Судже. Украинские власти утверждают, что бомбу на интернат сбросили ВС РФ. Минобороны РФ обвинило в ударе ВСУ. Корреспонденты The Washington Post побывали в Сумах и поговорили с людьми, приехавшими из России. Украинские военные и чиновники при разговоре не присутствовали, хотя у входа в убежище дежурили полицейские, отмечают журналисты. Некоторые эвакуированные от разговора с журналистами отказались, но были и те, кто согласился поделиться своими историями. «Медуза» публикует их фотографии и рассказы.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
75-летняя Люся жила в селе Ивница Суджанского района Курской области. Она была среди тех, кто укрывался в школе-интернате в Судже, по которому 1 февраля был нанесен удар. «Только что все было тихо. В следующее мгновение раздался взрыв. С потолка посыпалась пыль, двери вырвало из рам, кирпичи полетели в воздух. Люди кричали», — рассказала она журналистам The Washington Post. Сама Люся получила осколочное ранение головы. «Украинские солдаты сразу же перевязали меня, затем быстро подняли и отнесли в безопасное место», — рассказала она.
Serhiy Morgunov for The Washington Post / Getty Images
В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Здание интерната было частично разрушено, погибли как минимум четыре человека, более 80 человек участники спасательной операции извлекли из-под завалов. На фото — жители Курской области в убежище в Сумах. 7 февраля 2025 года
Serhiy Morgunov for The Washington Post / Getty Images
У 41-летней Юлии в результате удара по интернату погибли родители — 62-летняя Людмила и 65-летний Анатолий. Юлия рассказала журналистам, что тщетно искала своих родителей, находившихся в момент удара на первом этаже здания, но лишь мельком увидела пальто своего отца в обломках. Сама Юлия, получившая перелом руки, эвакуировалась в Украину, не дожидаясь, когда закончат разбор завалов. «Мне не нужно официального подтверждения. Они мертвы», — сказала она, добавив: «Меня утешает мысль, что это судьба».
Serhiy Morgunov for The Washington Post / Getty Images
69-летняя Антонина Романова провела под завалами почти 24 часа. У нее повреждены обе ноги. Журналистам Романова сказала, что не знает, кто несет ответственность за удар по интернату. Ее брат (на фото), 72-летний Павел Омельченко, гражданин Украины, приехавший к раненой сестре из Харьковской области, уверен, что это была российская бомба: «Чья ж еще?» Среди тех, кто помогал извлечь Антонину из-под обломков, был ее партнер — 69-летний Михаил. Он вручную разбирал завалы и в это время говорил Антонине, что любит ее. Журналистам Михаил рассказал, что голосовал на президентских выборах за Владимира Путина. «Мы любим нашу страну и нашего президента», — сказал он. И добавил: «Даже с учетом того, что с нами случилось, мы любим нашу страну и никогда не предадим ее».
Serhiy Morgunov for The Washington Post / Getty Images
45-летняя Наталья Перфильева, ее 10-летний сын Денис и трехлетняя дочь Лиза вместе с матерью и свекровью были эвакуированы из Суджанского района в январе. Эвакуироваться им помогли украинские военные. Наталья рассказала журналистам, что пока она находилась в оккупированной части Курской области, военные ВСУ хорошо относились к ней и ее семье — «даже дарили воздушные шары и подарки на день рождения дочери в сентябре». Она также заявила, что оккупация изменила ее представление о войне. «Мы явно не понимали, что происходит на самом деле», — сказала она, добавив, что российские власти «определенно не дают всю информацию» о войне.
Serhiy Morgunov for The Washington Post / Getty Images
Удар по интернату в Судже

В Судже разрушено здание школы-интерната, в котором находились мирные жители. Есть погибшие и раненые Украина утверждает, что удар был нанесен российской авиабомбой. В Минобороны России заявили о ракетной атаке ВСУ

Удар по интернату в Судже

В Судже разрушено здание школы-интерната, в котором находились мирные жители. Есть погибшие и раненые Украина утверждает, что удар был нанесен российской авиабомбой. В Минобороны России заявили о ракетной атаке ВСУ