Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не соответствующими действительности заявления о том, что российский беспилотник ударил по саркофагу на Чернобыльской АЭС.

«Российские военные не делают этого, — заявил представитель Кремля на брифинге для прессы. — Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим».

Он добавил, что не располагает точной информацией об инциденте. «Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, они не соответствуют действительности», — подчеркнул Песков.

О том, что ударный беспилотник РФ с фугасной боевой частью попал в изоляционное сооружение, построенное над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной станции, ранее объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал в соцсетях видео взрыва и пожара на станции.

Meduza

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сотрудники которого находятся в районе ЧАЭС, подтвердили, что ночью 14 февраля слышали звуки взрыва и видели пожар. Специалисты не обнаружили признаков нарушения внутренней защитной оболочки изоляционного сооружения. «Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией», — сказано в сообщении агентства.

Саркофаг под названием «Новый безопасный конфайнмент» (НБК) ввели в эксплуатацию в 2019 году. Он призван обеспечить защиту аварийного блока Чернобыльской АЭС на 100 лет. НБК заменил объект «Укрытие», которое построили сразу после аварии на станции — в 1986 году.

Российские войска заняли Чернобыльскую АЭС 24 февраля 2022 года — в первый день полномасштабного вторжения в Украину. Станция вернулась под контроль Украины в конце марта — начале апреля 2022-го, после того как войска РФ отступили из Киевской и Черниговской областей.