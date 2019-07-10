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На Украине введено в эксплуатацию новое защитное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Саркофаг, получивший официальное название «Новый безопасный конфайнмент» (НБК), обеспечит защиту аварийного блока на 100 лет.

Конструкция представляет собой сооружение арочной формы длиной 160 метров и с шириной пролета 257 метров, его высота составляет 109 метров, а масса — 31 тысячу тонн. Две половины арки монтировали по отдельности, позже они были соединены и надвинуты на здание энергоблока. Работы по возведению НБК велись с 2008 года — ожидалось, что они закончатся к 2017 году, но сроки сдачи объекта неоднократно переносили.

Общая стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро — за время возведения она возросла в полтора раза. Строительством занимался международный фонд «Укрытие», созданный по инициативе стран «Большой семерки», под управлением Европейского банка реконструкции и развития. Сам ЕБРР перечислил в фонд около 700 миллионов евро, оставшиеся средства были собраны за счет взносов из более чем 40 стран. Россия выделила на строительство НБК 55 миллионов евро, Евросоюз — 431 миллион.

До возведения НБК защиту от выбросов радиоактивных веществ с четвертого энергоблока ЧАЭС обеспечивал саркофаг «Укрытие», возведенный сразу после аварии — в конце 1986 года. Первоначально срок его эксплуатации был рассчитан на 20 лет, позже благодаря неоднократному укреплению конструкций он был увеличен до 2023 года. Главным недостатком саркофага была его негерметичность — общая площадь щелей в нем достигала тысячи квадратных метров.

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии введения НБК в эксплуатацию заявил о подписании указа о превращении Чернобыля в открытую зону — президент отметил, что это «уберет предпосылки для мелкой коррупции». В частности, теперь регион смогут свободно посещать туристы; также указ отменяет запрет на видеосъемку вблизи АЭС. По словам Зеленского, в ближайшем будущем власти намереваются сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит».

Григорий Левченко