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Журналисты следят за выступлением Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2025 года
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Европейские политики пытаются прийти в себя после выступления Джея Ди Вэнса в Мюнхене. Его речь уже считают «поворотным моментом» в отношениях Европы и США Вот что о ней говорят

Источник: Meduza
Журналисты следят за выступлением Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2025 года
Журналисты следят за выступлением Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2025 года
Sean Gallup / Getty Images

Джей Ди Вэнс зашел гораздо дальше, чем кто-либо ожидал

14 февраля участники Мюнхенской конференции по безопасности пришли на выступление вице-президента США, предполагая, что он будет говорить о наращивании взносов европейских стран в НАТО и окончании российско-украинской войны. Вместо этого Джей Ди Вэнс сосредоточился на критике стран Европы, обвинив их в предательстве демократических ценностей. Подробный пересказ его речи можно прочитать тут, но если коротко, суть обвинений сводилась к тому, что европейцы не хотят допускать на политическую арену крайне правые силы, набирающие вес на континенте.

«Это конференция по безопасности, и я уверен, что вы пришли сюда готовыми обсудить, как именно вы будете увеличивать расходы на оборону. <…> Но как вы будете думать о деньгах, если мы не знаем, что именно мы защищаем? <…> Нет никакой безопасности, если вы боитесь голосов, мнений и совести вашего собственного народа. Если вы бежите в страхе перед своими избирателями, Америка ничего не может для вас сделать. И если уж на то пошло, вы ничего не можете сделать для американского народа, который избрал меня и избрал президента Трампа», — заявил Вэнс.

Это выступление было важно и для самого оратора, создавая ему амплуа самостоятельного политического деятеля в США, где вице-президенты традиционно остаются на вторых ролях. Но гораздо более важным оно стало для слушателей, укрепив их тревогу о будущем союза Америки и Европы. «Это была речь, которая зашла гораздо дальше, чем кто-либо ожидал, поставив под сомнение моральные основы самого альянса НАТО, а не просто оперативный вопрос бюджетных взносов, который до сих пор был главным предметом недовольства президента Дональда Трампа», — пишет СNN.

Власти Германии заявили, что США «встали на сторону автократов»

Речь Вэнса в Мюнхене была встречена «ошеломленным» молчанием, сообщает Foreign Policy. Один из слушателей описал ее изданию как «совершенно, совершенно пугающую». Другой собеседник заявил, что «это была полная чушь». «Когда мы встречались со [спецпредставителем Трампа по России и Украине Китом] Келлогом, мы могли говорить о геополитике. С Вэнсом мы даже не можем договориться, что такое демократия», — раздраженно добавил он.

С раздражением на выступление вице-президента США отреагировал и министр обороны Германии Борис Писториус. По информации Financial Times, еще сидя в зале, он заявил, что «это неприемлемо», а спустя примерно час повторил эти же слова со сцены: «Он [Вэнс] говорит об уничтожении демократии и, если я правильно понял, сравнивает ситуацию в некоторых частях Европы с авторитарными режимами. Дамы и господа, это неприемлемо».

Еще больше немецкую делегацию рассердило то, что во время поездки в Мюнхен Вэнс встретился с Алис Вайдель — кандидатом в канцлеры ФРГ от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — и отказался от встречи с действующим канцлером Олафом Шольцем. Сам Шольц, выступая на Мюнхенской конференции 15 февраля, на следующий день после Вэнса, заявил, что Германия «не примет вмешательства посторонних» в пользу АдГ. «Это неуместно, особенно со стороны друзей и союзников», — подчеркнул он.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался жестче, заявив, что правительство США в лице Вэнса «риторически и политически встали на сторону автократов», а его речь оказалась «поворотным моментом» в отношениях между Европой и США.

Вэнса раскритиковали и другие европейские политики и чиновники. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро написал в Х, что «никто не обязан принимать нашу модель, но никто не может навязать нам свою». Его коллега из Италии Антонио Таяни упрекнул Вэнса в создании противоречий, которые не отвечают ничьим интересам. Впрочем, аналитики считают, что это на пользу Москве. «Раскол, который Трамп открыл внутри НАТО, служит одной из важнейших внешнеполитических целей России», — отмечает CNN.

Лидеры стран ЕС собрались на совещание. Британия пообещала отправить миротворцев в Украину

Президент США Дональд Трамп начал второй срок меньше месяца назад, но уже не раз показал Европе, что готов действовать жестко даже в отношении союзников. Сначала Белый дом вернул пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Потом глава Пентагона Пит Хегсет назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным, что сочли значимой уступкой в переговорах с Владимиром Путиным еще до их начала. В тот же день Трамп объявил о самих переговорах, не посоветовавшись с Европой. А еще через пару дней последовало выступление Вэнса, которое бывший американский дипломат в разговоре с The Washington Post описал как «удар плетью».

«Если это не звонок для Европы, то я не знаю, что это, — сказал о речи Вэнса первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис. — Мы должны собраться и придумать, как справиться с нашими проблемами самостоятельно».

Европейские политики уже начали думать. 16 февраля, в последний день Мюнхенской конференции, глава европейской дипломатии Кая Каллас провела встречу в главами МИД европейских стран. На 17 февраля в Париже назначены консультации лидеров стран Европы и НАТО, которые в спешном порядке организовал французский президент Эммануэль Макрон. Ожидается, что на совещании будут обсуждать, как Европа может обеспечить себе место за столом переговоров по Украине и защитить свои оборонные интересы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тем временем уже заявил, что его страна готова отправить миротворцев в Украину и разделяет мнение Трампа о том, что Европе надо больше тратить на собственную защиту.

Европа долго полагалась на США в вопросах обороны. Теперь ей придется делать трудный выбор

«Европейцы могут критиковать американского президента, если хотят — хотя, вероятно, было бы разумно этого не делать. Но они не должны винить его в своих ошибках. Это на границах Европы идет война. Это Европа передала свою оборону американцам. Это европейцы испугались тотальной конфронтации с Россией. Столкнувшись даже с небольшими издержками, они ослабили свое единство и силу воли. Путин, несмотря на колоссальные затраты на войну, может продолжать. Европа без американцев не сможет», — пишет Эдвард Лукас, старший научный сотрудник расположенного в Вашингтоне Центра анализа европейской политики (CEPA) .

Европе действительно было проще положиться на американцев — но теперь ей придется делать выбор, и быстро: либо принимать требования «нетерпеливой и все более агрессивной» администрации Трампа, либо следовать собственным курсом, делая болезненный и угрожающий недовольством избирателей выбор между социальными расходами и расходами на оборону, пишет Джейми Деттмер, редактор отдела мнений в Politico Europe.

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал следовать по второму пути — и создать вооруженные силы Европы. «Теперь все в руках европейцев. Посмотрим, как они отреагируют, — заявил Politico бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Возможно, нам следует поблагодарить Джея Ди Вэнса за столь откровенные нападки на Европу, потому что у европейцев возникло ощущение, что Трамп преследует и их». Сам Трамп назвал речь Вэнса в Мюнхене «блестящей».

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