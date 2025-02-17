Европейские политики пытаются прийти в себя после выступления Джея Ди Вэнса в Мюнхене. Его речь уже считают «поворотным моментом» в отношениях Европы и США Вот что о ней говорят

Журналисты следят за выступлением Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2025 года Sean Gallup / Getty Images

Джей Ди Вэнс зашел гораздо дальше, чем кто-либо ожидал

14 февраля участники Мюнхенской конференции по безопасности пришли на выступление вице-президента США, предполагая, что он будет говорить о наращивании взносов европейских стран в НАТО и окончании российско-украинской войны. Вместо этого Джей Ди Вэнс сосредоточился на критике стран Европы, обвинив их в предательстве демократических ценностей. Подробный пересказ его речи можно прочитать тут, но если коротко, суть обвинений сводилась к тому, что европейцы не хотят допускать на политическую арену крайне правые силы, набирающие вес на континенте.

«Это конференция по безопасности, и я уверен, что вы пришли сюда готовыми обсудить, как именно вы будете увеличивать расходы на оборону. <…> Но как вы будете думать о деньгах, если мы не знаем, что именно мы защищаем? <…> Нет никакой безопасности, если вы боитесь голосов, мнений и совести вашего собственного народа. Если вы бежите в страхе перед своими избирателями, Америка ничего не может для вас сделать. И если уж на то пошло, вы ничего не можете сделать для американского народа, который избрал меня и избрал президента Трампа», — заявил Вэнс.

Это выступление было важно и для самого оратора, создавая ему амплуа самостоятельного политического деятеля в США, где вице-президенты традиционно остаются на вторых ролях. Но гораздо более важным оно стало для слушателей, укрепив их тревогу о будущем союза Америки и Европы. «Это была речь, которая зашла гораздо дальше, чем кто-либо ожидал, поставив под сомнение моральные основы самого альянса НАТО, а не просто оперативный вопрос бюджетных взносов, который до сих пор был главным предметом недовольства президента Дональда Трампа», — пишет СNN.

Власти Германии заявили, что США «встали на сторону автократов»

Речь Вэнса в Мюнхене была встречена «ошеломленным» молчанием, сообщает Foreign Policy. Один из слушателей описал ее изданию как «совершенно, совершенно пугающую». Другой собеседник заявил, что «это была полная чушь». «Когда мы встречались со [спецпредставителем Трампа по России и Украине Китом] Келлогом, мы могли говорить о геополитике. С Вэнсом мы даже не можем договориться, что такое демократия», — раздраженно добавил он.

С раздражением на выступление вице-президента США отреагировал и министр обороны Германии Борис Писториус. По информации Financial Times, еще сидя в зале, он заявил, что «это неприемлемо», а спустя примерно час повторил эти же слова со сцены: «Он [Вэнс] говорит об уничтожении демократии и, если я правильно понял, сравнивает ситуацию в некоторых частях Европы с авторитарными режимами. Дамы и господа, это неприемлемо».

Еще больше немецкую делегацию рассердило то, что во время поездки в Мюнхен Вэнс встретился с Алис Вайдель — кандидатом в канцлеры ФРГ от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — и отказался от встречи с действующим канцлером Олафом Шольцем. Сам Шольц, выступая на Мюнхенской конференции 15 февраля, на следующий день после Вэнса, заявил, что Германия «не примет вмешательства посторонних» в пользу АдГ. «Это неуместно, особенно со стороны друзей и союзников», — подчеркнул он.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался жестче, заявив, что правительство США в лице Вэнса «риторически и политически встали на сторону автократов», а его речь оказалась «поворотным моментом» в отношениях между Европой и США.

Вэнса раскритиковали и другие европейские политики и чиновники. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро написал в Х, что «никто не обязан принимать нашу модель, но никто не может навязать нам свою». Его коллега из Италии Антонио Таяни упрекнул Вэнса в создании противоречий, которые не отвечают ничьим интересам. Впрочем, аналитики считают, что это на пользу Москве. «Раскол, который Трамп открыл внутри НАТО, служит одной из важнейших внешнеполитических целей России», — отмечает CNN.

Лидеры стран ЕС собрались на совещание. Британия пообещала отправить миротворцев в Украину

Президент США Дональд Трамп начал второй срок меньше месяца назад, но уже не раз показал Европе, что готов действовать жестко даже в отношении союзников. Сначала Белый дом вернул пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Потом глава Пентагона Пит Хегсет назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным, что сочли значимой уступкой в переговорах с Владимиром Путиным еще до их начала. В тот же день Трамп объявил о самих переговорах, не посоветовавшись с Европой. А еще через пару дней последовало выступление Вэнса, которое бывший американский дипломат в разговоре с The Washington Post описал как «удар плетью».

«Если это не звонок для Европы, то я не знаю, что это, — сказал о речи Вэнса первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис. — Мы должны собраться и придумать, как справиться с нашими проблемами самостоятельно».

Европейские политики уже начали думать. 16 февраля, в последний день Мюнхенской конференции, глава европейской дипломатии Кая Каллас провела встречу в главами МИД европейских стран. На 17 февраля в Париже назначены консультации лидеров стран Европы и НАТО, которые в спешном порядке организовал французский президент Эммануэль Макрон. Ожидается, что на совещании будут обсуждать, как Европа может обеспечить себе место за столом переговоров по Украине и защитить свои оборонные интересы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тем временем уже заявил, что его страна готова отправить миротворцев в Украину и разделяет мнение Трампа о том, что Европе надо больше тратить на собственную защиту.

Европа долго полагалась на США в вопросах обороны. Теперь ей придется делать трудный выбор

«Европейцы могут критиковать американского президента, если хотят — хотя, вероятно, было бы разумно этого не делать. Но они не должны винить его в своих ошибках. Это на границах Европы идет война. Это Европа передала свою оборону американцам. Это европейцы испугались тотальной конфронтации с Россией. Столкнувшись даже с небольшими издержками, они ослабили свое единство и силу воли. Путин, несмотря на колоссальные затраты на войну, может продолжать. Европа без американцев не сможет», — пишет Эдвард Лукас, старший научный сотрудник расположенного в Вашингтоне Центра анализа европейской политики (CEPA) .

Европе действительно было проще положиться на американцев — но теперь ей придется делать выбор, и быстро: либо принимать требования «нетерпеливой и все более агрессивной» администрации Трампа, либо следовать собственным курсом, делая болезненный и угрожающий недовольством избирателей выбор между социальными расходами и расходами на оборону, пишет Джейми Деттмер, редактор отдела мнений в Politico Europe.

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал следовать по второму пути — и создать вооруженные силы Европы. «Теперь все в руках европейцев. Посмотрим, как они отреагируют, — заявил Politico бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Возможно, нам следует поблагодарить Джея Ди Вэнса за столь откровенные нападки на Европу, потому что у европейцев возникло ощущение, что Трамп преследует и их». Сам Трамп назвал речь Вэнса в Мюнхене «блестящей».