Вице-президент США Вэнс в Мюнхене раскритиковал европейскую миграционную политику, обвинил ЕС в цензуре и усомнился в прочности демократии Трамп назвал его речь «блестящей». Европейские лидеры готовят ответ

Ronald Wittek / EPA / Scanpix / LETA

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с речью, в которой резко раскритиковал политику европейских стран.

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит по отношению к Европе, — это не Россия, не Китай, не любая другая внешняя сила. Меня беспокоит угроза изнутри. Отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей: ценностей, разделяемых и Соединенными Штатами Америки», — заявил Вэнс.

Вице-президент США напомнил, что 13 февраля — за день до начала конференции по безопасности — в Мюнхене автомобиль, за рулем которого находился 24-летний выходец из Афганистана, врезался в демонстрантов, пострадали более 20 человек.

«Сколько раз мы должны терпеть эти ужасающие неудачи, прежде чем изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новое русло? Ни один избиратель на этом континенте не пришел к урне, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов», — заявил Вэнс.

Он также напомнил об отмене итогов первого тура выборов президента Румынии после того, как набравшего большинство голосов кандидата Кэлин Джорджеску заподозрили в связях с Россией. Предполагается, что Россия организовала в соцсетях кампанию в поддержку Джорджеску.

«Вы можете считать, что это неправильно, когда Россия покупает рекламу в социальных сетях, чтобы повлиять на ваши выборы. Мы, конечно, так и считаем. Вы можете осудить это даже на мировой арене. Но если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов цифровой рекламы из другой страны, значит, она изначально была не очень сильной», — сказал он.

Далее Вэнс отметил, что организаторы Мюнхенской конференции по безопасности «запретили законодателям, представляющим популистские партии как слева, так и справа, участвовать в дискуссиях».

«Мы не обязаны соглашаться со всем или чем-то, что говорят люди. Но когда политические лидеры представляют важный электорат, мы обязаны хотя бы участвовать в диалоге с ними», — сказал он. «Я действительно верю, что если дать нашим гражданам возможность высказать свое мнение, они станут еще сильнее», — добавил он.

Вице-президент США также напомнил о законе о «буферных зонах» в Великобритании, который ограничивает агитацию против абортов в непосредственной близости от учреждений, где аборты проводятся.

«Мы должны не просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими, — сказал Вэнс. — На памяти многих из вас, находящихся в этом зале, холодная война поставила защитников демократии против гораздо более тиранических сил на этом континенте. И подумайте, на чьей стороне в этой борьбе были цензура, закрытие церквей, отмена выборов. Были ли они хорошими парнями? Конечно же, нет. К сожалению, когда я смотрю на Европу сегодня, иногда не очень понятно, что случилось с некоторыми победителями холодной войны».

Вице-президент также прокомментировал жалобы многих европейских политиков на то, что Илон Маск вмешивается во внутренние дела других стран — в частности, агитирует за партию «Альтернатива для Германии».

Если американская демократия может пережить десять лет ругани Греты Тунберг, вы, ребята, сможете пережить несколько месяцев Илона Маска. Но чего не переживет ни одна демократия — ни американская, ни немецкая, ни европейская, — так это того, чтобы сказать миллионам избирателей, что их мысли и заботы, их чаяния, их мольбы о помощи недействительны или недостойны даже рассмотрения.

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«Демократия основывается на священном принципе, что голос народа имеет значение. Здесь нет места . Вы либо поддерживаете этот принцип, либо нет. Европейцы, народ имеет право голоса. У европейских лидеров есть выбор. И я твердо убежден, что нам не нужно бояться будущего», — заявил вице-президент США.

Речь Вэнса вызвала огромный резонанс среди европейских политиков. Так, пишет DW, министр обороны ФРГ Борис Писториус возмутился тем, что вице-президент США сравнил «условия в некоторых частях Европы с условиями в авторитарных режимах». «Это неприемлемо, и это не та Европа и не та демократия, в которой я живу и за которую сейчас выступаю», — сказал Писториус. Он также отметил, что в немецкой демократии «каждое мнение может быть высказано», что «позволяет частично экстремистским партиям, таким как „Альтернатива для Германии“ (АдГ), вести совершенно нормальную кампанию, как и остальным партиям».

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В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х назвала речь Вэнса на Мюнхенской конференции «превосходной». Также высоко выступление вице-президента оценил и Дональд Трамп, назвавший речь Вэнса «блестящей».

«Я думаю, это правда, что в Европе люди теряют свое замечательное право на свободу слова», — цитирует Трампа CNN. В Европе «существует большая проблема с иммиграцией», сказал Трамп, призвав европейские страны «быть осторожнее».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил вечером 15 февраля, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренную встречу, на которой собирается обсудить с европейскими лидерами выступления представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности.

«У президента Трампа есть метод работы, который русские называют razvedka boyem — вы давите и смотрите, что происходит, а затем меняете свою позицию. И нам нужно ответить», — сказал польский министр (цитата по Politico). При этом корреспондент Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил, что, по его данным, встречи лидеров стран ЕС в Париже не будет, но европейские политики готовят ответ на заявления американской стороны, прозвучавшие в последнее время.

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