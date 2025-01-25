«Очень важно, чтобы люди гордились тем, что они немцы». Илон Маск выступил на съезде ультраправой партии «Альтернатива для Германии»

Миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает издание Die Welt.

25 января партия официально запустила предвыборную кампанию перед выборами в бундестаг, который пройдут через месяц.

В начале выступления у Маска были проблемы со связью, и он сказал: «Вы меня слышите? Если да, поднимите руку или вроде того». После этого он засмеялся. Вероятно, таким образом бизнесмен пошутил из-за критики, которой он подвергся из-за своего жеста, похожего на нацистское приветствие.

Маск во время своего выступления, которое транслировалось на большом экране, заявил, что «АдГ» — главная надежда Германии. По его мнению, «очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы». Нынешнее федеральное правительство явно не заинтересовано в «здоровье и благополучии немецкого народа», заявил Маск. Он добавил, что вместо этого «правительство агрессивно подавляет свободу слова».

«Это нормально — гордиться тем, что ты немец. Это хорошо, что вы гордитесь немецкой культурой и немецкими ценностями, и не теряете этого. Важно не потерять [свою идентичность] в мультикультурализме, который все уничтожает», — сказал Маск.

Маск добавил, что по его мнению, сейчас в Германии «слишком фокусируются» на событиях прошлого. «Дети не должны нести ответственность за грехи родителей», — добавил миллиардер.

«Боритесь за великое будущее Германии», — сказал Маск под аплодисменты 4,5 тысячи человек, собравшихся в зале.

В конце декабря 2024 года Маск выразил поддержку партии «Альтернатива для Германии» в преддверии предстоящих парламентских выборов. «Только АдГ может спасти Германию», — написал Маск в принадлежащей ему соцсети икс. На твит ответила кандидат в канцлеры от «Альтернативы» Алиса Вейдель, заявив, что Маск «совершенно прав» в своих суждениях. После этого в бундестаге начали проверку. Чиновники проверяют, не нарушают ли высказывания Маска закон о политических партиях Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в Германии, а премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что бизнесмен «разжигает ненависть и призывает поддержать наследников нацизма».