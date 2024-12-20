«Только АдГ может спасти Германию». Илон Маск выразил поддержку немецким ультраправым в преддверии парламентских выборов

Предприниматель и советник избранного президента США Илон Маск выразил поддержку ультраправой популистской партии «Альтернатива для Германии» в преддверии предстоящих парламентских выборов.

«Только АдГ может спасти Германию», — написал Маск в принадлежащей ему соцсети икс. На твит ответила кандидат в канцлеры от «Альтернативы» Алиса Вейдель, заявив, что Маск «совершенно прав» в своих суждениях.

Маск в последнее время часто высказывается в поддержку правых популистов как в США, так и в Европе. Несколько дней назад стало известно, что британская партия евроскептиков Reform UK ведет с бизнесменом переговоры о финансовой помощи.

Маск сыграл важную роль в предвыборной кампании Дональда Трампа, вложив в нее около 120 миллионов долларов. После избрания Трамп объявил о назначении Маска главой вновь созданного Департамента эффективности правительства — эта структура займется оптимизацией работы федеральных чиновников в Вашинтоне.

Досрочные парламентские выборы в Германии, как ожидается, состоятся 23 февраля (официально дата голосования еще не назначена). «Альтернатива для Германии», по данным опросов, может получить около 20% голосов избирателей и занять второе место. При этом она почти наверняка останется в оппозиции, так как все другие популярные партии исключают возможность создания коалиции с ней.