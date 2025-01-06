Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Париже перед французскими послами, обвинил миллиардера и владельца соцсети X Илона Маска во вмешательстве в европейскую политику.

Макрон не назвал имени Маска, но, как отмечает Politico, из его речи было понятно, что речь идет о бизнесмене.

«Кто мог представить 10 лет назад, что владелец одной из крупнейших соцсетей в мире будет поддерживать новый реакционный интернационал и напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии», — заявил французский президент.

В своей речи Макрон также коснулся темы войны в Украине. По его мнению, Киев должен вести «реалистичные переговоры по территориальным вопросам», отметив что «только он и может их вести».

«США должны помочь нам изменить ситуацию и убедить Россию сесть за стол переговоров, в то время как Европа должна взять на себя ключевую ответственность за гарантии безопасности для Украины», — приводит слова Макрона «Русская служба RFI».

Он подчеркнул, что несмотря на обещания избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт в кратчайшие сроки, «быстрого и легкого решения для Украины не будет». Макрон также отметил, что европейские страны не могут позволить себе допустить победы России в войне, так как это поставит под удар международный порядок и собственную безопасность Европы.

В середине декабря Илон Маск выразил поддержку ультраправой популистской партии «Альтернатива для Германии» в преддверии предстоящих парламентских выборов. «Только АдГ может спасти Германию», — написал он в соцсети X. Маск в последнее время часто высказывался в поддержку правых популистов как в США, так и в Европе.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля.