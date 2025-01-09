В Бундестаге начали проверку после того, как Маск поддержал немецкую ультраправую партию «Альтернатива для Германии» перед выборами

Администрация Бундестага начала проверку после того, как миллиардер Илон Маск выразил поддержку ультраправой популистской партии «Альтернатива для Германии» в преддверии парламентских выборов в ФРГ, сообщает Die Welt.

Чиновники проверяют, не нарушают ли высказывания Маска закон о политических партиях Германии. «Администрация Бундестага сейчас проясняет обстоятельства по этому делу», — заявили в парламенте ФРГ.

Как отмечает Die Welt, Маск открыто рекламирует АдГ в своей соцсети Х. Неправительственная организация LobbyControl указывала, что публичная беседа Маска и лидера АдГ, кандидата в канцлеры Германии Алис Вайдель, которая состоялась вечером 9 января, может расцениваться как «незаконное партийное пожертвование» и «политическая реклама». Похожий разговор Маск проводил с избранным президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании в августе 2024 года.

Кроме того, бизнесмен публично заявлял, что «только АдГ может спасти Германию». В ходе беседы с Вайдель он повторил это заявление, а также призвал голосовать за АдГ жителей страны, которые «хотят перемен».

Согласно закону о политических партиях Германии, агитация со стороны третьих лиц считается партийным пожертвованием, поясняет Die Welt. При этом такие пожертвования запрещены из стран, не входящих в ЕС. В случае с Маском и соцсетью Х речь идет о США.

Илон Маск — самый богатый человек в мире. В последнее время он высказывается в поддержку правых популистов в США и Европе.

Маск стал одним из главных сторонников избранного президента США Дональда Трампа, вложив в его предвыборную кампанию более 100 миллионов долларов. После избрания Трамп номинировал бизнесмена на должность главы Департамента эффективности правительства.

Газета Financial Times сообщала, что Маск обсуждает с союзниками, как сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. В свою очередь лидер британской партии евроскептиков Reform UK Найджел Фарадж рассказывал, что ведет с бизнесменом переговоры о финансовой помощи.

Лидеры ряда европейских стран обеспокоены политической деятельностью Маска. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в Германии, а премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что бизнесмен «разжигает ненависть и призывает поддержать наследников нацизма».

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