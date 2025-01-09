Financial Times: Илон Маск изучает, как сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании
Глава компаний Tesla, SpaceX и X Илон Маск в частном порядке обсуждает с союзниками, как сместить премьер-министра Великобритании Кира Стармера с занимаемой должности до следующих выборов, которые должны пройти не позднее 15 августа 2029 года. Об этом 9 января сообщила газета Financial Times, ссылаясь на слова источников.
По их данным, Маск изучает, как вместе со своими союзниками может дестабилизировать лейбористское правительство Великобритании «помимо агрессивных постов» в соцсети X, которой владеет бизнесмен. «Он считает, что западная цивилизация находится под угрозой», — сказал один из собеседников.
Маск изучал, можно ли заручиться поддержкой альтернативных политических движений Великобритании, в частности, правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража, чтобы сместить Стармера. Как указывает издание, Маск также ищет замену Фаражу на посту лидера партии.
В последние полгода, отмечает Financial Times, Илон Маск часто критиковал Кира Стармера. В январе он потребовал, чтобы в Великобритании расследовали случаи груминга — сексуализированной эксплуатации девочек в нескольких городах страны, которой занимались этнические банды, состоящие преимущественно из пакистанцев. Маск обвинил Стармера, который ранее возглавлял Королевскую прокурорскую службу и занимался вопросами сексуализированного насилия над детьми, в том, что он игнорировал обращения пострадавших и их родителей. Стармер в ответ заявил 6 января, что те, кто «распространяет ложь и дезинформацию», заинтересованы не в жертвах преступлений, а «в себе».
Илон Маск — самый богатый человек в мире и сторонник избранного президента США Дональда Трампа. В последнее время Маск неоднократно высказывался в поддержку правых популистов как в США, так и в Европе, в том числе ультраправой партии «Альтернатива для Германии».
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