«Где ты? Мы скучаем» Как выяснила The New York Times, Илон Маск со дня выборов президента США живет на территории поместья Трампа

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Бизнесмен Илон Маск поселился на территории поместья избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Там он снял один из коттеджей в ноябре 2024 года, сообщила 30 декабря газета The New York Times, ссылаясь на слова источников.

По информации издания, Маск поселился «в нескольких сотнях » от главного дома, где живет Трамп. Он живет в коттедже под названием «Banyan» («Баньян»), в котором до этого останавливались многие друзья и соратники Трампа. Бизнесмен поселился здесь в день выборов президента США и вместе с Трампом следил за результатами голосования. Маск покинул дом на Рождество, но, как ожидается, скоро вернется назад.

Илон Маск — самый важный спонсор Трампа, он пожертвовал на его предвыборную кампанию 250 миллионов долларов, пишет NYT. Также Маск считается ключевым советником избранного президента по вопросам политики, а также влияет на выбор будущих сотрудников в администрации Трампа.

Издание обращает внимание, что благодаря такому соседству Маск получает легкий доступ к Трампу. Он обедает вместе с избранным президентом США, участвует в его телефонных разговорах с зарубежными лидерами (например, с президентом Украины Владимиром Зеленским) и проводит с Трампом десятки часов. Недавно Маск вместе с Трампом ужинали с основателем Amazon Джеффом Безосом. Сотрудники Маска, пишет NYT, участвовали в обсуждении кандидатов в будущей администрации Трампа.

Дональд Трамп 27 декабря опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, адресованное, предположительно, Илону Маску: «Где ты? Когда ты приедешь в „Центр Вселенной“, Мар-а-Лаго? Билл Гейтс просил разрешения приехать сегодня вечером. Мы скучаем по тебе и ! Канун Нового года будет удивительным!!!»

Как отмечает The New York Times, Дональд Трамп в 1990-е годы превратил свою резиденцию в Мар-а-Лаго в элитный клуб. Сколько Маск платит за аренду коттеджа на территории поместья, неясно, но ранее этот дом сдавали за две тысячи долларов в сутки. Обычно администрация Мар-а-Лаго выставляет гостям счет за проживание непосредственно перед их отъездом. Таким образом, пишет издание, Трамп может снизить итоговый счет Маска или не взимать плату вовсе. Сколько в итоге бизнесмен заплатит за проживание, неизвестно.

Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, 24 декабря 2024 года Anna Moneymaker / Getty Images

Кортеж Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида, 23 декабря 2024 года Anna Moneymaker / Getty Images

Окружение избранного президента недовольно тем, что Илон Маск постоянно находился в резиденции Трампа, сообщали в ноябре источники NBC News. Газета The New York Times пишет, что некоторые советники недовольны тем, как сильно Маск влияет на Трампа.

Издание отмечает, что после инаугурации, намеченной на 20 января, Трамп переедет в Белый дом и у Маска не будет возможности так часто напрямую общаться с президентом, поскольку доступ в администрацию президента «более обременителен», чем в Мар-а-Лаго.

Представитель команды Трампа не ответил на запрос NYT о комментарии. Илон Маск также не ответил изданию.

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