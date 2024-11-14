NBC: Илон Маск почти постоянно находится рядом с Трампом. Поведение миллиардера («будто он сопрезидент») раздражает окружение политика

Миллиардер Илон Маск почти постоянно находился в резиденции избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в течение недели после выборов. Это начало раздражать окружение политика, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, присутствие Маска «начало утомлять» людей, который принадлежат к кругу близких людей Трампа дольше, чем бизнесмен. Они, как утверждается, считают, что Маск выходит за рамки своей роли.

«Он ведет себя так, как будто он сопрезидент и хочет убедиться в том, что всем об этом известно. Он приписывает себе множество заслуг в победе президента. Он хвастается America PAC (комитет, который Маск создал для поддержки предвыборной кампании Трампа — прим. „Медузы“) и X перед любым, кто согласится слушать. Он пытается заставить Трампа чувствовать себя в долгу перед собой. А президент никому ничего не должен», — рассказал один из собеседников телеканала.

По данным NBC News, Маск приехал в Мар-а-Лаго 5 ноября, чтобы следить за результатами выборов, и провел там большую часть следующей недели. Как утверждают источники телеканала, миллиардер появляется в резиденции в любое время суток, сидит с Трампом и присоединяется к его звонкам и встречам. Ранее сообщалось, что Маск участвовал в разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Другой источник заявил, что у Маска «есть мнение по любому поводу» и он делится им настолько настойчиво, что начал досаждать окружению Трампа. «Он хочет, чтобы его считали имеющим право голоса по всем вопросам. Даже если это не так», — добавил собеседник телеканала.

Сам Трамп на встрече с республиканцами Палаты представителей тепло отзывался о Маске, пишет NBC News. В какой-то момент он сказал, что о постоянном присутствии миллиардера рядом: «Илон не хочет уходить домой. Я не могу от него избавиться». Конгрессмены утверждают, что это заявление было сказано в шутку.

В заявлении об отношениях Трампа и Маска представитель избранного президента Кэролайн Левитт назвала их «отличными друзьями», которые работают над тем, чтобы «сделать Америку снова великой».

Илон Маск за время предвыборной кампании Дональда Трампа стал «значительной фигурой» в его окружении, писала ABC News. Он помогал политику с финансированием, проводил с ним много времени. По данным телеканала, бизнесмен также начал влиять на кадровые решения Трампа.

Трамп, который уже начал формировать свою администрацию, выбрал Маска и миллионера Вивека Рамасвами главами нового департамента эффективности правительства США (DOGE).

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