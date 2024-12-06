Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов. Его победителя подозревали в связях с Москвой

Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс по выборам президента страны, первый тур которых прошел 24 ноября, говорится в сообщении суда по итогам заседания 6 декабря.

Суд объяснил, что принял это решение «в целях обеспечения корректности и законности избирательного процесса».

Избирательный процесс «будет возобновлен в полном объеме». Новую дату выборов должно установить правительство. Когда это будет сделано, в сообщении суда не уточняется.

В первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, ранее входивший в ультраправый «Альянс за объединение румын». По итогам подсчета бюллетеней он получил чуть менее 23% голосов. Второе место заняла лидер правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони, набравшая чуть больше 19%.

После этого спецслужбы Румынии рассекретили документы, связанные с предвыборной кампанией Джеорджеску, в которых говорилось, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», в том числе против избирательного бюро. В документе также сообщалось, что в пользу Джеорджеску могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов в тиктоке. Как пишет Associated Press, Россия провела для продвижения Джеорджеску «масштабную кампанию, включающую тысячи аккаунтов в социальных сетях, на таких платформах, как TikTok и Telegram». Сам Джеорджеску связь с Россией отрицает.

При этом 2 декабря Конституционный суд Румынии признал результаты первого тура президентских выборов действительными. Второй тур, в который вышли Джеорджеску и Ласкони, должен был состояться 8 декабря.