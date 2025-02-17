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Председатель Мюнхенской конференции назвал ее «страшным сном Европы» и заплакал во время финальной речи Там обсуждали конец войны в Украине — в преддверии переговоров, которые могут начаться 18 февраля

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16 февраля завершилась Мюнхенская конференция по безопасности, где в том числе обсуждался конец войны в Украине. Председатель Кристоф Хойсген заплакал во время финальной речи, разочарованный итогами мероприятия — и позицией США, рупором которой выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Ранее он раскритиковал миграционную политику Европы, обвинил ЕС в цензуре и уходе от демократических принципов. В ответ Хойсген усомнился в единстве ценностей ЕС и США, призвал не разрушать устоявшийся мировой порядок, а в интервью каналу ZDF даже назвал конференцию «страшным сном Европы». Американская делегация планировала встретиться в Мюнхене с российскими властями, однако этого не произошло. Так что встреча, по данным «Коммерсанта», состоится 18 февраля в Саудовской Аравии, и именно там якобы начнутся переговоры о прекращении российско-украинской войны. Правда, Украина уже заявила, что не планирует участвовать и признавать эти переговоры.
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