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Председатель Мюнхенской конференции назвал ее «страшным сном Европы» и заплакал во время финальной речи
Там обсуждали конец войны в Украине — в преддверии переговоров, которые могут начаться 18 февраля
2 минуты
12:47, 17 февраля 2025
16 февраля завершилась Мюнхенская конференция по безопасности, где в том числе обсуждался конец войны в Украине. Председатель Кристоф Хойсген
заплакал
во время финальной речи, разочарованный итогами мероприятия — и позицией США, рупором которой выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Ранее он
раскритиковал
миграционную политику Европы, обвинил ЕС в цензуре и уходе от демократических принципов. В ответ Хойсген усомнился в единстве ценностей ЕС и США, призвал не разрушать устоявшийся мировой порядок, а в интервью каналу ZDF даже назвал конференцию «страшным сном Европы». Американская делегация
планировала
встретиться в Мюнхене с российскими властями, однако этого не произошло. Так что встреча, по
данным
«Коммерсанта», состоится 18 февраля в Саудовской Аравии, и именно там якобы начнутся переговоры о прекращении российско-украинской войны. Правда, Украина уже
заявила
, что не планирует участвовать и признавать эти переговоры.
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