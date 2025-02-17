США и Россия вот-вот начнут переговоры о завершении войны в Украине. Украину на них не позвали. Европу тоже

Госсекретарь США Марко Рубио в Эр-Рияде, 17 февраля Evelyn Hockstei / Reuters / Scanpix / LETA

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде должны начаться переговоры между Россией и США об окончании российско-украинской войны. Украина в них участвовать не будет.

Составы делегаций, как ожидается, будут симметричными: главы внешнеполитических ведомств (Марко Рубио и Сергей Лавров), внешнеполитические советники президентов (Майкл Уолц и Юрий Ушаков), главы внешних разведок (Джон Рэтклифф и Сергей Нарышкин) — плюс по одному бизнесмену, недавно обретшему дипломатическую роль (Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев).

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Рубио и Лавров созвонились 15 февраля — и обсуждали в том числе «подготовку российско-американской встречи на высшем уровне». То есть встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, как ожидается, состоится до конца февраля там же, в Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде уже находится украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко. По словам Свириденко, она готовит визит в Саудовскую Аравию президента Украины Владимира Зеленского.

Сам Зеленский в понедельник, 17 февраля, прибыл в ОАЭ, а затем намерен посетить Саудовскую Аравию и Турцию. По его словам, основной темой всех его встреч будут обмен пленных и возвращение в Украину детей, депортированных Россией. Каких-либо контактов между Россией и Украиной в Саудовской Аравии, по официальным данным, не предполагается. Уже находясь в ОАЭ, Зеленский заявил: «Украина не будет участвовать [в этих переговорах]. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как безрезультатные, и мы не можем признавать никаких соглашений о нас без нас».

По данным NBC, американцы намерены встретиться по отдельности с россиянами и украинцами, прежде чем инициировать общую встречу. Состоится ли украинско-американская встреча в Эр-Рияде во время визита туда Зеленского, неизвестно. Трамп уверяет, что Зеленский будет «вовлечен» в переговоры, но каким именно образом, не уточнил.

Отношения Зеленского с новой американской администрацией явно не заладились. Еще в октябре 2024 года он предлагал западным союзникам доступ к украинским «критическим ресурсам» (урану, титану, литию и другим) в обмен на военную помощь. Трамп, едва вернувшись в Белый дом, заявил, что намерен этим предложением воспользоваться. 12 февраля, за несколько часов до встречи Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве, украинскому президенту представили проект соглашения, который фактически предоставлял американцам права на половину полезных ископаемых страны. Зеленский отказался его подписывать.

В тот же день состоялся телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным — и начался переговорный процесс, из которого фактически исключены и Украина, и ее европейские союзники. Два лидера договорились о скорой встрече, об обмене официальными визитами. А министр обороны США тем временем провозгласил, что возвращение Украины к границам до 2014 года и ее вступление в НАТО — это нереалистичные цели. На следующий день Трамп уже говорил, что был бы рад возвращению России в G7.

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На Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля, американских представителей засыпали вопросами о столь резком политическом развороте. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог прямо заявил, что европейские государства не будут приглашены на переговоры. А речь вице-президента США Джей Ди Вэнса со всей ясностью продемонстрировала, что новая американская администрация вообще относится к европейским союзникам прохладно и, пожалуй, несколько пренебрежительно.

Европейцы намек поняли. Британский премьер Кир Стармер в статье в газете The Telegraph объявил, что готов отправить британские войска в Украину в качестве миротворцев. Впрочем, американские чиновники в Мюнхене, по информации The Economist, выражали скептицизм по поводу европейских миротворцев — и говорили, что лучше бы привлечь к такой миссии страны вроде Бразилии или Китая.

Эту идею ранее высказывали независимые эксперты. Логика простая: если российские войска вступят в перестрелку с миротворцами из Италии или Нидерландов и при этом удастся избежать полномасштабного столкновения России с НАТО, то Россия от этого ничего не потеряет, ведь ее отношения с европейскими странами и так безнадежно испорчены. И совсем другое дело, если перестрелка случится с миротворцами из Индии или Китая.

Вопрос только в том, захотят ли Индия, Китай или Бразилия отправлять своих солдат в Украину. Что касается Китая, он пытался претендовать на роль посредника-примирителя, но этот своеобразный тендер выиграла Саудовская Аравия (по всей вероятности, при закулисной поддержке Катара и, возможно, ОАЭ). Что касается Индии и Бразилии, они все три года войны старательно не занимают ничью сторону и вообще пытаются иметь к происходящему как можно меньше отношения.

Там же, в Мюнхене, Вэнс встретился с Зеленским. Снова обсуждали соглашение о полезных ископаемых — и снова не договорились.

Что конкретно россияне и американцы будут обсуждать в Эр-Рияде, неизвестно. Вероятно, речь пойдет и про территориальные изменения, и про миротворцев, и про санкции, и про статус Украины, и про военную инфраструктуру НАТО на востоке Европы.

В 2022 году прежний президент США Джо Байден разместил в Польше и Румынии около 20 тысяч американских солдат. Россию это, конечно, нервирует. Если Трамп их оттуда выведет, другие страны-члены НАТО могут счесть, что опасность для их военных слишком велика, а сил для отражения возможной агрессии с востока недостаточно, — и тоже выведут войска.

В декабре 2021-го Путин требовал, чтобы войска и военная инфраструктура НАТО были выведены из стран, которые стали членами альянса после 1997 года. Вышеописанный сценарий, конечно, не станет исполнением этого ультиматума, но Путину будет чем похвастаться.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация Трампа надеется добиться прекращения огня между Россией и Украиной к Пасхе (в этом году она выпадает на 20 апреля как у западных христиан, так и у православных).

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