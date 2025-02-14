The Washington Post: Зеленский вежливо отказался подписать соглашение с США по полезным ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать в Мюнхене соглашение с США, которое предполагало, что Соединенные Штаты получат половину всех запасов полезных ископаемых Украины. Об этом сообщил 14 февраля журналист The Washington Post Джош Рогин, ссылаясь на слова американских конгрессменов, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности.

«Несколько конгрессменов здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США вручила Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать», — рассказал Джош Рогин.

Источники агентства Reuters в то же время сообщили, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США. «[Зеленский] почувствовал, что его необоснованно просят подписать то, с чем он не имел возможности ознакомиться», — сказал один из собеседников агентства.

По словам источника Reuters, Зеленский заявил, что Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской конституции. Представители Киева 14 февраля передали США свои предложения по двустороннему соглашению по полезным ископаемым, отмечает агентство.

Неясно, содержало ли предложение США какие-либо положения по гарантиям безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля провел в Мюнхене встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Во встрече также участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Кит Келлог. «Наши команды продолжат работу над документом», — заявил Зеленский после переговоров.

Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины на 500 миллиардов долларов в обмен на американскую помощь, оказанную Киеву. Вероятно, речь идет о титане, уране и литии. Трамп отмечал, что США должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Владимир Зеленский говорил, что Украина открыта к тому, чтобы вместе с западными партнерами добывать полезные ископаемые в обмен на оказываемую помощь.

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