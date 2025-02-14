В Мюнхене началась встреча Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса

В Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Первоначально предполагалось, что встреча состоится утром в пятницу, однако за несколько часов до ее начала она была перенесена по просьбе американской стороны — в Вашингтоне попросили время, чтобы изучить предложенный Киевом текст совместного меморандума о партнерстве, о подписании которого планируется объявить.

Джей Ди Вэнс — самый высокопоставленный представитель Белого дома, присутствующий на мюнхенской конференции. Также США в Мюнхене представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Украине Кит Келлог.

Встреча Зеленского и Вэнса — первый личный контакт президента Украины с представителем администрации Дональда Трампа.

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