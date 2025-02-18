Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершилась. Об этом объявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс». Российско-американские переговоры продолжались 4,5 часа.

В ходе встречи обсуждалась в том числе российско-украинская война.

«Да, мы обсуждали [эту тему] и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты», — заявил Ушаков.

По словам Ушакова, обсуждалась также возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что она вряд ли состоится на следующей неделе.

«Этот вопрос обсуждался, будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи», — сказал помощник президента России.

Ушаков назвал разговор «очень серьезным». По его мнению, переговоры прошли «неплохо». «Мы договорились учитывать интересы друг друга, вместе с тем продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересована и Москва, и Вашингтон», — заявил Ушаков. Отвечая на вопрос, сближаются ли Россия и США, он заявил, что пока «трудно сказать», но «разговор об этом был».

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что в ходе переговоров Москва и Вашингтон договорились «создать механизм консультаций», который позволит устранить факторы, мешающие двусторонним отношениям. Кроме того, стороны договорились назначить соответствующие команды для начала разрешения российско-украинской войны «как можно скорее».

Делегации договорились заложить основы «для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес».

«Одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед», — заявила представитель Госдепа.

Россию на переговорах представляли, помимо Ушакова, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет признавать результаты переговоров России и США в Эр-Рияде.

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