Рубио созвонился с Лавровым. Дипломаты обсудили «урегулирование вокруг Украины» и договорились «восстанавливать межгосударственный диалог»

Госсекретарь США Марко Рубио провел вечером 15 февраля телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По данным МИД РФ, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Дипломаты «условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях», говорится в пресс-релизе российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Рубио «обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке». Также стороны «подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога», отмечает МИД РФ.

В Госдепартаменте подтвердили, что Рубио созвонился с Лавровым в продолжение недавней беседы президентов США и России.

«Госсекретарь подтвердил приверженность президента Трампа поиску конца конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов», — говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа.

Дональд Трамп 12 февраля созвонился с Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским, после чего объявил, что договорился начать переговоры о завершении российско-украинской войны.

По данным СМИ, в ближайшее время представители США и РФ встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить детали предстоящих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Кто участвует в подготовке переговоров

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