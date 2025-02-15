Bloomberg: представители США и РФ в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии для подготовки переговоров Трампа и Путина

Высокопоставленные представители США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможную встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным источников Bloomberg, сами переговоры лидеров двух стран планируется провести в конце февраля.

Детали встречи, пишет Bloomberg, пока прорабатываются, но предполагается, что в ней будут участвовать советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф,

Цель встречи в Саудовской Аравии — назначить дату переговоров Трампа и Путина, провести которые планируется до наступления священного для мусульман месяца Рамадан, то есть до 1 марта 2025 года.

По словам источников агентства, на встрече лидеров двух стран предполагается присутствие представителей Украины. Большинство европейских политиков, заявили собеседники Bloomberg, пока не поставлены в известность о подготовке встречи.

Дональд Трамп 12 февраля созвонился с Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским, после чего объявил, что договорился начать переговоры о завершении войны.

Владимир Зеленский неоднократно говорил (в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности, что никакие переговоры об Украине невозможны без участия Украины.

Спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог 15 февраля заявил, что не видит Европу за столом мирных переговоров по Украине.

Кто участвует в подготовке мирных переговоров

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Кто участвует в подготовке мирных переговоров

Новые важные лица в переговорном процессе по Украине — Стив Уиткофф (от США) и Кирилл Дмитриев (от России) «Медуза» рассказывает, кто они такие — и как их связывает Ближний Восток