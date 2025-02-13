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Стив Уиткофф дружит с Дональдом Трампом уже больше 40 лет — с тех пор как они оба занимались инвестициями в недвижимость. В декабре 2024 года новорожденного внука Уиткоффа даже назвали в честь Трампа Доном.

С началом второго президентского срока Трампа Уиткофф неожиданно стал одним из самых важных дипломатов в мире. В качестве спецпосланника Трампа на Ближнем Востоке он сыграл ключевую роль в подписании соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа в январе 2025 года. А вслед за тем Трамп поручил ему наладить контакты с Россией — с тем, чтобы завершить российско-украинскую войну, которая продолжается уже почти три года.

11 февраля Уиткофф прилетел в Москву на частном бизнесджете, чтобы забрать Марка Фогеля — американского школьного учителя, который сидел в российской тюрьме за контрабанду наркотиков. В обмен на него США освободили Александра Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC-e, признавшегося в отмывании денег.

Во время своего короткого визита Уиткофф успел пообщаться с кем-то из представителей российских властей. На расспросы журналистов по возвращении он сказал: «Есть такой джентльмен из России, его зовут Кирилл, он имеет к этому самое прямое отношение. Он был очень важным посредником, который строил мосты между двумя сторонами».

Предположительно, речь идет о Кирилле Дмитриеве, генеральном директоре Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Он выпускник Стэнфорда и Гарварда, в молодости работал в McKinsey и Goldman Sachs, с 2007 по 2011 год возглавлял украинский инвестиционный фонд Icon Private Equity с капиталом около миллиарда долларов — в основном это были деньги Виктора Пинчука, зятя бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Пинчук порекомендовал Кирилла Дмитриева главе госкорпорации ВЭБ Владимиру Дмитриеву (они не родственники). В 2011-м двое Дмитриевых убедили тогдашнего президента Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина создать суверенный инвестиционный фонд — и Кирилл Дмитриев его возглавил.

Самым известным проектом, в который инвестировал РФПИ, стала вакцина от ковида «Спутник V».

О прежних заслугах Кирилла Дмитриева

Не колу разливаем Россия одной из первых в мире сделала эффективную вакцину от ковида — но на Западе «Спутник V» так и не получил признания. Расследование «Медузы»

О прежних заслугах Кирилла Дмитриева

Не колу разливаем Россия одной из первых в мире сделала эффективную вакцину от ковида — но на Западе «Спутник V» так и не получил признания. Расследование «Медузы»

Дмитриев близок к семье Путина. Его жена Наталья Попова — однокурсница и подруга младшей дочери президента Катерины Тихоновой, с 2012 года — ее заместительница в фонде «Иннопрактика». А сам Дмитриев несколько лет заседал в совете директоров «Сибура» вместе с тогдашним мужем Тихоновой Кириллом Шамаловым.

У Дмитриева имеются обширные связи на Ближнем Востоке. Среди крупнейших партнеров РФПИ — суверенные фонды Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. В правлениях и советах директоров этих фондов заседают главы государств и правительств и их родственники — все они постоянные собеседники Дмитриева.

Еще в 2017 году, незадолго до первой инаугурации Дональда Трампа, Дмитриев встречался на Сейшельских островах с некими чиновниками из ОАЭ и группой американских бизнесменов, в том числе с Эриком Принсом, основателем ЧВК Blackwater и братом Бетси Девос, которую Трамп вскоре назначил министром образования. Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы, подозревал, что это была одна из встреч, призванных наладить неформальные связи между российскими властями и администрацией Трампа.

А вскоре после первой инаугурации Трампа Дмитриев встречался на Давосском экономическом форуме с советником американского президента Энтони Скарамуччи.

Ближневосточные государства с самого начала полномасштабной российско-украинской войны регулярно выступают с публичными и непубличными мирными инициативами. Саудовская Аравия посредничала при освобождении иностранцев, которые воевали на стороне Украины и попали в российский плен. В 2023-м там проходила международная конференция о мирном урегулировании между Россией и Украиной, но Россия в ней не участвовала. В декабре 2023 года Путин ездил в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Катар в 2024 году пытался посредничать между Россией и Украиной по частному вопросу: неприкосновенности российской нефтяной инфраструктуры в обмен на неприкосновенность украинской энергетической инфраструктуры. Сделка сорвалась.

В августе 2024 года Кирилл Дмитриев участвовал в переговорах об обмене Марка Фогеля на Александра Винника. Также в них участвовал наследный принц, премьер-министр и фактический правитель Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

У Стива Уиткоффа тоже обширные связи на Ближнем Востоке — и тоже в первую очередь с суверенными инвестиционными фондами. Например, с 2013 по 2023 год он владел отелем Park Lane на Манхэттене вместе с эмиратским фондом, а затем продал его катарскому фонду. В 2018 году, в первый срок Трампа, лоббисты, нанятые Катаром, организовывали встречи катарских чиновников с 250 людьми, «способными повлиять на Трампа», в том числе с Уиткоффом (тогда еще не дипломатом, а просто бизнесменом). В 2024-м Уиткофф участвовал в Катарском экономическом форуме.

12 февраля 2025-го, после телефонных разговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, Трамп заявил журналистам, что намерен встретиться с российским президентом, вероятно, в Саудовской Аравии.

Знакомый Дмитриева подчеркивает: называть его переговорщиком неправильно, его роль — лишь помочь установить контакт. Еще с первого президентского срока Трампа у него сохранилась связь с Джаредом Кушнером, (зятем американского президента и его бывшим советником по Ближнему Востоку). По словам знакомого Дмитриева, именно через Кушнера Уиткофф установил контакт с Дмитриевым, а затем уже через него — с «другими людьми», которые организовали и обмен Фогеля на Винника, и телефонный разговор Трампа с Путиным.

Тамид Айеф, Светлана Рейтер