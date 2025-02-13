Трамп заявил, что будет «рад», если Россия присоединится к G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы «рад», если бы Россия вновь присоединилась к «Большой семерке» (G7). Об этом пишут агентства AFP и Reuters 13 февраля.

Выступая перед журналистам в Белом доме, Трамп назвал «ошибкой» то, что Россия перестала участвовать в работе G7.

«Большая семерка» — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Россия участвовала в работе объединения в 1997-2014 годах, в то время объединение называли «Большой восьмеркой» (G8). Россию исключили из работы «группы семи» после аннексии Крыма в 2014 году. Трамп неоднократно говорил, что России следует разрешить вновь присоединиться к G7.

Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего объявил, что договорился о начале переговоров о завершении российско-украинской войны. В тот же день Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая перед журналистами 13 февраля, Трамп заявил, что Украина будет частью любых переговоров с Москвой о прекращении войны.

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