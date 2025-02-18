Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров заявил, что не видел сообщений о плане по прекращению войны, который, по информации Fox News, разработали Москва и Вашингтон.

«Я не видел этой информации. Но сегодня нашел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с представителем США [по Украине] Китом Келлогом. И Келлог проинформировал его о неком плане урегулирования, там не было сказано — три пункта или четыре. Но Сикорский, комментируя этот план, сказал, что не может раскрыть детали, план нетипичный, но может быть весьма интересным. Я спросил сегодня у [госсекретаря США Марко] Рубио и [советника президента по национальной безопасности Майка] Уолца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — заявил Лавров.

Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, близких к переговорам в Саудовской Аравии, ранее сообщил, что США и Россия разработали трехступенчатый мирный план прекращения российско-украинской войны. Он, в частности, предполагает прекращение огня, проведение выборов в Украине и только после этого — подписание окончательного мирного соглашения.

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