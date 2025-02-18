Fox News: Россия и США разработали план прекращения войны — сначала перемирие, потом выборы в Украине, и только потом мирный договор
Источник: Fox News
Россия и США разработали трехступенчатый мирный план прекращения российско-украинской войны, сообщает Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, близких к переговорам в Саудовской Аравии.
План, по данным телеканала, подразумевает прекращение огня, затем выборы в Украине, после чего будет подписано окончательное соглашение. Ранее об аналогичном плане мирного урегулирования росссийско-украинской войны со ссылкой на источники сообщал депутат Европарламента Сергей Лагодинский.
Новость дополняется