Россия и США разработали трехступенчатый мирный план прекращения российско-украинской войны, сообщает Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, близких к переговорам в Саудовской Аравии.

План, по данным телеканала, подразумевает прекращение огня, затем выборы в Украине, после чего будет подписано окончательное соглашение. Ранее об аналогичном плане мирного урегулирования росссийско-украинской войны со ссылкой на источники сообщал депутат Европарламента Сергей Лагодинский.

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