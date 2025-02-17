NBC News: США намерены провести отдельные встречи с Россией и Украиной перед совместными переговорами

США собираются провести отдельные переговоры с представителями России и Украины перед возможными совместными переговорами, сообщили источники NBC News среди американских чиновников.

По словам одного из них, такой подход свидетельствует о том, что США одинаково активно сотрудничают как с Россией, так и с Украиной. «Мы хотим положить конец смертям и двигаться к прочному миру», — добавил он.

Источники российских и американских СМИ сообщили, что переговоры о прекращении российско-украинской войны с участием делегаций России и США пройдут в Эр-Рияде, как ожидается, 18 февраля.

Собеседник NBC News в окружении президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что по состоянию на вечер 15 февраля Киев все еще не был приглашен на мирные переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии. Источники телеканала в США подтвердили эту информацию.

«Опасно говорить с врагами до того, как вы поговорите с союзниками. Позиция Украины остается неизменной: перед любыми переговорами с Путиным нам нужна совместная позиция Украины, США и Европы», — заявил собеседник NBC в Украине.

Президент США Дональд Трамп 12 февраля созвонился с Владимиром Путиным, а потом с Владимиром Зеленским, после чего объявил, что договорился начать переговоры о завершении российско-украинской войны.

Вскоре Трамп также объявил, что в Саудовской Аравии пройдут переговоры о завершении российско-украинской войны. По его словам, в них будут участвовать представители России, США и Украины. Кроме того, он говорил, что планирует встретиться с Путиным в этой стране. Ожидается, что их переговоры могут пройти в конце февраля.

16 февраля в Саудовскую Аравию с рабочим визитом приехала делегация правительства Украины. Ее представители, среди прочего, займутся подготовкой визита в страну Владимира Зеленского. Ранее он называл целью поездки — обсуждение гуманитарной программы и обмен пленными. По словам президента Украины, встреч с представителем РФ и США в рамках этого визита не запланировано.

Для Киева, по данным Politico, сообщения о мирных переговорах в Саудовской Аравии стали неожиданностью.

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кто готовит переговоры

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