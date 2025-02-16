В Саудовскую Аравию прибыла делегация правительства Украины. Там могут состояться мирные переговоры

Делегация правительства Украины прибыла с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, украинские чиновники уже провели встречу с местными предпринимателями, представив проекты в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры.

«В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовим подписание важных экономических договоров со странами региона», — написала Свириденко в фейсбуке.

По данным западных СМИ, на следующей неделе в Саудовскую Аравию прибудут представители США и России, чтобы обсудить предстоящую там встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Предполагается, что к этим подготовительным переговорам могут подключиться представители Украины. Сама же встреча Трампа с Путиным по планам должна состояться до конца февраля.

Тем временем глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреч украинской стороны с представителями РФ не было и не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

«Би-би-си» со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Украины пишет, что делегация из Киева не приглашена и не посылает команду на запланированные мирные переговоры в Саудовской Аравии.

Дональд Трамп 12 февраля созвонился с Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским, после чего объявил, что договорился начать переговоры о завершении российско-украинской войны. Владимир Зеленский неоднократно говорил, что никакие переговоры об Украине невозможны без участия Украины.

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Кто участвует в подготовке переговоров

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