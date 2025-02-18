«Мы не могли представить себе лучшего результата» Как прошли переговоры России и США в Саудовской Аравии. Версии обеих делегаций

США. Встреча была конструктивной. Мы не могли представить себе лучшего результата. Война в Украине идет три года, и еще никому не удалось ее остановить. Поэтому стороны конфликта должны начать говорить друг с другом. Мы не согласны, что США общаются с Россией без консультаций с союзниками, на самом деле мы в контакте с ними каждый день. Страны Европы должны дать гарантии безопасности Украине — и тратить гораздо больше 2% ВВП на свою собственную безопасность.

Россия. Переговоры прошли уважительно и спокойно. Мы слушали и слышали друг друга. Логика изоляции, которая царила при Байдене, теперь отторгнута. Американская сторона заявила, что две супердержавы не могут не общаться. Мы договорились вернуть послов, назначить отдельные команды переговорщиков по Украине и развивать экономическое сотрудничество (в том числе в Арктике). Дата встречи Путина и Трампа пока неизвестна.

Пересказ сделан по заявлениям российской и американской делегаций.

Материал был обновлен после завершения пресс-конференции Сергея Лаврова.

Подробнее о переговорах

Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»

Подробнее о переговорах

Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»

Фото на обложке: пресс-служба МИД РФ / AFP / Scanpix / LETA