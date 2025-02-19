«Я не могу продавать государство» Зеленский рассказал, почему отклонил предложение США по полезным ископаемым. И ответил Трампу, который призвал провести выборы в Украине

Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится. Мы видели дезинформацию о , она идет из России. К сожалению, Трамп живет в мире дезинформации. То, что США и Россия обсуждают в Саудовской Аравии свои двусторонние вопросы, — их право. Считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции — вчера с русскими общались как с жертвой. Администрация Трампа смягчила отношение к России, уже называет войну не войной, а «конфликтом».

Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы в Украине Meduza

История о том, что 90% помощи поступило от США… Мы с вами понимаем, что правда — она немного другая. Мы, безусловно, благодарны за помощь, но нельзя насчитать 500 миллиардов долларов и потребовать взамен на 500 миллиардов. Это несерьезно. Война стоила Украине 320 миллиардов долларов, из них 120 заплатили украинцы, еще 200 — США и Европа. США сделали нечеткое предложение по редкоземельным металлам. Никаких гарантий безопасности. Единственный четкий момент — доступ к половине всех металлов. Я сказал: «Давайте напишем проценты. Я защищаю Украину, я не могу продавать государство». Вот и все. Чтобы был позитив, я сказал: «Вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем какие-то проценты». Мне сказали, что только 50%. Я сказал: «Okay, no». Пусть тогда юристы дальше работают.

Это краткий пересказ заявления Владимира Зеленского, сделанного во время общения с журналистами 19 февраля, на основе публикаций украинских медиа (1, 2, 3, 4, 5). Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Tetiana Dzhafarova / Reuters / Scanpix / LETA