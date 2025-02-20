«Киевский режим позволяет себе непозволительные вещи». Песков — о разногласиях между Зеленским и Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 20 февраля прокомментировал разногласия, которые возникли между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на фоне российско-американских переговоров.
После российско-американских переговоров, прошедших 18 февраля в Саудовской Аравии, Дональд Трамп резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Президент США, не приведя доказательств, заявил, что у Зеленского низкий рейтинг одобрения в Украине, и потребовал провести в стране новые президентские выборы.
Зеленский в ответ сказал, что «если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится». Он также заявил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.
На следующий день Трамп продолжил критиковать Зеленского, назвав его «диктатором без выборов».
«Риторика Зеленского и многих представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего, — так Песков отозвался о публичной критике Зеленского и Трампа в адрес друг друга. — Зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывания в адрес других глав государств, совершенно непозволительные вещи. Конечно, для многих глав государств, в отношении которых допускаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо».
Представитель Кремля также высказался насчет рейтинга Зеленского, который, по утверждению Трампа, составляет 4%. «То что рейтинг Зеленского падает — это абсолютная очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить. По цифрам не хотели бы влезать в какие-то дискуссии», — сказал Песков.
Говоря о финансовых разногласиях между властями Украины и США, пресс-секретарь президента РФ заявил следующее:
Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству. Ему нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и нравится бесконтрольное использование этих денег. И, конечно же, не нравится киевскому режиму отчитываться за уже потраченные деньги. Это тоже вряд ли оспоримый факт.