После российско-американских переговоров, прошедших 18 февраля в Саудовской Аравии, Дональд Трамп резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Президент США, не приведя доказательств, заявил, что у Зеленского низкий рейтинг одобрения в Украине, и потребовал провести в стране новые президентские выборы.

Зеленский в ответ сказал, что «если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится». Он также заявил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

На следующий день Трамп продолжил критиковать Зеленского, назвав его «диктатором без выборов».