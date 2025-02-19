Война Тысяча девяносто второй день. Трамп против Зеленского

Пресс-служба президента Украины / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Россия и США провели переговоры — без участия Украины и Европы. Что вы об этом думаете? Корректно ли со стороны Вашингтона обсуждать завершение войны в отсутствие представителей Киева? Или любой диалог, который потенциально может способствовать прекращению огня, — это уже хорошо само по себе? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Трамп обвиняет Зеленского. Зеленский — Трампа

Президент США Дональд Трамп вечером 18 февраля выступил с жесткой критикой президента Украины Владимира Зеленского (после того, как сам Зеленский раскритиковал переговоры в Саудовской Аравии).

Трамп напомнил, что в Украине «уже давно не было выборов» и фактически обвинил Зеленского в узурпации власти, заявив, что население страны его не поддерживает. Нарратив о нелегитимности Зеленского уже несколько месяцев использует Москва (в самой Украине даже оппозиция не разделяет эту точку зрения).

У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, когда в Украине, по сути, военное положение. Когда лидер Украины — я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения составляет 4%. Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены. Здания разрушены. Это похоже на огромную площадку для сноса.

Трамп также заявил, что Украина «могла бы договориться» с Россией за три года полномасштабной войны. По его мнению, «полудохлый» переговорщик мог добиться урегулирования конфликта много лет назад «без потери значительной части земли».

Зеленский в ответ раскритиковал администрацию Трампа за «смягчение политики» в отношении России, в частности, упрекнув Вашингтон за использование терминов «нарушение территориальной целостности» и «конфликт» вместо слова «война».

Днем 19 февраля Трамп подверг Зеленского еще более резкой критике — в посте в соцсети Truth Special он заявил, что президент Украины «уговорил» США потратить 350 миллиардов долларов на войну, «которую нельзя было выиграть и которая не должна была начаться».

Диктатор без выборов. Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Тем временем, мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией, и все признают, что только Трамп и администрация Трампа могут это сделать. Байден так и не попытался, Европа не смогла привести к миру, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский плохо справился, его страна разрушена, и миллионы людей погибли зря — и это продолжается.

Трамп не уточнил, откуда он взял данные. о том, что рейтинг одобрения Зеленского составляет 4% (сам украинский президент предположил, что они основаны на информации из России). После заявлений Трампа Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные очередного замера рейтинга популярности Зеленского. Там подчеркнули, что сделали это раньше, чем планировали, именно на фоне российско-американских переговоров и рассуждений о «нелегитимности» президента.

Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны и как минимум получения Украиной надежных гарантий безопасности.

Социологи сообщили, что по опрос, проведенный 4-9 февраля показал, что президенту доверяют 57% респондентов, а не доверяют — 37%. В КМИС подчеркнули, что показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом, проведенным в декабре 2024 года, когда Зеленскому доверяли 52%, а не доверяли — 39%. Рейтинг доверия Зеленского, заявили социологи, является положительным во всех частях Украины.

Вчерашние переговоры — все еще главная тема. Вот что об этом писала «Медуза»

Война глазами читателей «Медузы»

Лилия (Уфа). Я считаю, что это [встреча в Эр-Рияде] в любом случае хорошие новости, и я рада, что начались хотя бы разговоры об остановке войны. Даже если это будет не на самых справедливых условиях для обеих сторон, это лучше, чем продолжение кровопролития.

Я уверена, что если бы можно было опросить всех солдат с обеих сторон, всех тех жителей, кого война непосредственно коснулась, — все [они] были бы рады любому миру. Уверена, они все хотят уже жить своей обычной спокойной мирной жизнью, и им все равно, что, где, и как будет называться. Я знаю, что президент РФ может оказаться в выигрышном положении. Да, это обидно. Да, он решит, что всех обыграл, что он сильнее, умнее, хитрее и всего добился. Но я считаю, что ну и пусть, — главное, чтобы люди перестали умирать. А все остальное время поставит на место, ничто не вечно на земле.

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Война Тысяча девяносто первый день. Переговоры США и России в Эр-Рияде

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