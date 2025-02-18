Война Тысяча девяносто первый день. Переговоры США и России в Эр-Рияде

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Россия и США провели переговоры — без участия Украины и Европы. Что вы об этом думаете? Корректно ли со стороны Вашингтона обсуждать завершение войны в отсутствие представителей Киева? Или любой диалог, который потенциально может способствовать прекращению огня, — это уже хорошо само по себе? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии — без участия представителей Украины и европейских стран. Делегации, возглавляемые главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, общались между собой 4,5 часа.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить работу по улучшению двусторонних отношений (в частности, восстановить численность дипмиссий в Москве и Вашингтоне), а также начать «процесс по украинскому урегулированию». И представители России, и представители США позитивно оценили переговоры.

Стороны также обсудили подготовку к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. О согласовании конкретной даты не сообщалось; помощник президента России Юрий Ушаков лишь заявил, что эта встреча «вряд ли состоится на следующей неделе».

Подробности переговоров — в материалах «Медузы»

Meduza

Телеканал Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, близких к переговорам, сообщил, что США и Россия разработали трехступенчатый план прекращения войны. Он предполагает прекращение огня, проведение выборов в Украине и только после этого — подписание окончательного мирного соглашения. Лавров заявил, что «не видел» этой информации.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию, где встретился с ее президентом Реджепом Эрдоганом. После Турции Зеленский должен был поехать в Саудовскую Аравию (в Киеве заявляли, что этот визит никак не связан с переговорами России и США), однако он заявил, что переносит поездку на середину марта.

Накануне Зеленский подчеркивал, что Украина не намерена признавать договоренности, которые могут быть достигнуты на переговорах России и США. Источник Reuters сообщил, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог вечером направится в Киев.

Война глазами читателей «Медузы»

Кирилл (Москва). Мои главные опасения — в том, что Путин не пойдет на примирение. Война в последний год идет относительно успешно для России (на самом деле чудовищно с точки зрения количества жертв, но, вероятно, «наверх» поступают только бравурные отчеты о захваченной территории). Президент России достаточно упрям, чтобы стремиться к «окончательной» победе, и вполне возможно, что никакие предложенные США варианты урегулирования конфликта его не устроят. Другое опасение не раз высказывали Зеленский и лидеры западных стран: что если перемирие будет лишь паузой, и через несколько месяцев или лет начнется новая война? В любом случае, Путин непредсказуем и сложно рассчитывать на его благоразумие. Но это не значит, что мирные переговоры не нужны, потому что альтернативы нет. Какой угодно мир лучше, чем война, и то, что сейчас звучат призывы остановить кровопролитие, а не продолжать его, вселяет надежду. Осторожную — сложно доверять Путину или Трампу, а все, так или иначе, в их руках, — но все-таки надежду. Скрестив пальцы, ждем «договорняк». А что еще остается?

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«Медуза»