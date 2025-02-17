Война Тысяча девяностый день. Лавров полетит в Саудовскую Аравию на переговоры с США

Украинские военные ведут огонь на передовой в Донецкой области. 15 февраля 2025 года Oleg Petrasiuk / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков примут участие во встрече с представителями США в Саудовской Аравии, которая состоится завтра, 18 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сказал, что переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Bloomberg со ссылкой на источники 15 февраля писал, что в Саудовской Аравии будет обсуждаться потенциальная встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая может состояться уже в конце февраля.

Утром 17 февраля в Саудовскую Аравию прилетел госсекретарь США Марко Рубио. В американскую делегацию также войдут советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Уиткофф на прошлой неделе посещал Москву. Официально целью его поездки было возращение на родину гражданина США Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Фогеля обменяли на российского криптохакера Александра Винника. Fox News сообщал, что Уиткофф во время поездки встретился с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля заявлял, что ему ничего не известно о предстоящей встрече в Саудовской Аравии, и выражал обеспокоенность тем, что США планируют обсуждать мирные договоренности, предварительно не посоветовавшись с Киевом. Politico со ссылкой на украинских чиновников писал, что сообщение о переговорах в Саудовской Аравии стало неожиданностью для Украины. Трамп вечером 16 февраля заявил, что Зеленский будет привлечен к переговорам — однако не уточнил, каким именно образом.

Украина

В Украине из-за продолжающихся российских обстрелов 17 февраля ввели аварийные отключения электроэнергии.

Отключения, как заявили в «Укрэнерго», в первую очередь вводились для промышленных потребителей и бизнеса — но не для бытовых потребителей. Они затронули Киев, Киевскую и Днепропетровскую области.

Эти отключения были недолговременными — уже через два часа после первого сообщения в «Укрэнерго» заявили, что «в ближайшее время все обесточенные потребители будут запитаны». При этом компания призвала граждан как минимум до конца дня потреблять электроэнергию экономно.

В ходе текущей зимы на фоне относительно теплой погоды в Украине аварийные отключения света, вызванные российскими ударами по энергетической инфраструктуре, происходят реже, чем прошлой и позапрошлой зимой.

В последний раз о массовых отключениях света сообщалось 3 февраля — тогда аварийные отключения применялись в девяти областях. Причиной этого стали обстрелы объектов генерации на фоне понижения температуры.

Война глазами читателей «Медузы»

Дарина. Этот мир не принесет ничего хорошего России, это мир под названием «бесконечная ненависть» и «лицемерие».

За три года на россиян вылилось уже столько ненависти просто по факту нашего рождения, [что] это переходит все границы. Все это время я живу с непрекращающимся чувством вины — при том, что те, кто действительно виноваты, его, конечно же, не чувствуют. И этот мир не поможет нам все исправить.

Украинцы думают, что по сравнению с ними мы ничего не потеряли, и я категорически с этим не согласна. Я потеряла почти все: мы с мужем потеряли работу, мы живем в чужой стране, мы потеряли почти все сбережения, оба не смогли быть рядом со своими родителями в их последние дни, я каждый день рискую потерять своих родственников под бомбежками (часть остались в Украине, лишь некоторым удалось уехать), я не могу чувствовать себя в безопасности ни дома, ни в каком либо другом месте […].

Но все страдания украинского народа будут возмещены: на их стороне правда, моральное превосходство. Рано или поздно, у них все будет хорошо. А у нас нет — при любом исходе. Если мир будет заключен на условиях нынешнего руководства РФ, народ России будет ввергнут в годы ужаса. Украинцы будут свободны, а мы будем жить в антиутопии. […] Мы титаническими усилиями пытаемся сохранить хоть что-то человеческое, но нас все равно считают отбросами.

Три года весь мир не хочет ничего сделать. А хочет продолжать получать газ, нефть, деньги. Все бренды вернулись в Россию под другими именами, либо окружными путями. Так называемые санкции вызывают лишь насмешки, а до тех, кто принимает решения, они доходят лишь отголосками в виде необходимости делать пересадку при перелете.

Жалеть нас не надо. Я готова взять на себя ответственность, готова выплатить репарации, я готова выживать в ужасной России будущего, потому что это родной дом. Но я устала быть виноватой. Ни я, ни мой маленький сын — мы никого не убили, мы никому не причинили вреда. Мы просто хотим жить дома и жить мирно. Нам нужен настоящий мир, мир, который бы дал нам моральное право вернуться в нормальную жизнь.

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