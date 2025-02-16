Война Тысяча восемьдесят девятый день. Украина спорит с США о доступе к ее природным ресурсам. Киев «ошеломлен» масштабом требований Трампа и сравнивает их с колонизацией

Окрестности Краматорска в Донецкой области, февраль 2025 года Pierre Crom / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о возможном окончании войны. Что вы об этом думаете? Какими могут быть условия мирного соглашения? Трамп добьется его подписания? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

По итогам Мюнхенской конференции Владимир Зеленский так и не согласился на выдвинутое администрацией Дональда Трампа требование о доступе США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь.

Президент Украины заявил журналистам, что отклонил предложение США, потому что «оно еще не готово». По словам Зеленского, соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины, а это необходимо Киеву в любом договоре с Вашингтоном.

Как пишет со ссылкой сразу на несколько источников The Washington Post, украинские чиновники разрабатывают встречное предложение, которое предоставит Вашингтону значительный доступ к природным ресурсам, но усилит гарантии безопасности со стороны США.

Проект соглашения, согласно которому Штаты получат половину всех запасов полезных ископаемых Украины, передали Владимиру Зеленскому 12 февраля всего за четыре часа до встречи в Киеве с министром финансов США Скоттом Бессентом. Представитель администрации Трампа тогда настаивал, чтобы президент Украины подписал договор немедленно — Зеленский вежливо отказался, отмечает The Washington Post.

Обсуждение документа продолжилось в Мюнхене в ходе переговоров Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. В итоге украинская делегация сообщила администрации Трампа, что не может юридически подписать предложенный вариант соглашения, но продолжает обдумывать альтернативы.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал журналистам, что Киев был ошеломлен масштабом требований администрации Трампа. Он сравнил ситуацию с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке. По словам собеседника The Washington Post, это может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет передано на десятилетия без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать.

В начале февраля Трамп заявлял, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины на стоимость, эквивалентную 500 миллиардам долларов. Это понятие включает в себя . Однако, по словам другого собеседника издания из Киева, на самом деле США настаивают на контроле над более широким спектром ресурсов, включая редкие металлы и критически важные ископаемые, такие как литий, графит и уран. По внутренним оценкам Украины, общая стоимость редких металлов страны может достигать пяти триллионов долларов. Точный список украинских ресурсов, которые хочет контролировать Трамп, неизвестен.

Высокопоставленный чиновник в беседе с The Washington Post пошутил, что руководство Украины готово пойти практически на все, чтобы сохранить поддержку США, в том числе даже «на массовую поставку украинских яиц». В стране, пояснил он, избыток яиц, и Киев знает о стремительном росте цен на яйца в США.

Однако, отмечают аналитики, требование Трампа о контроле над половиной полезных ископаемых Украины не соответствует уровню военной помощи, полученной Киевом от США. По оценкам Кильского института, с 2014 года Киев получил от Вашингтона около 69 миллиардов долларов военной помощи, а после полномасштабного российского вторжения — еще 66 и 50 миллиардов долларов военной и невоенной помощи соответственно.

В процессе урегулирования российско-украинской войны новая американская администрация недвусмысленно отодвинула в сторону Европу. Дональд Трамп заявлял, что будет вести диалог с президентами РФ и Украины, Евросоюз за стол переговоров не приглашали. Джей Ди Вэнс в Мюнхене выступил с программной речью, резко раскритиковав современную европейскую политику.

Зеленский в ответ дал понять, что не видит урегулирования без участия Евросоюза. К тому же он заметил, что хотел бы и европейских инвестиций в освоение природных ресурсов Украины.

Агентство Reuters пишет, что США все-таки направили европейским союзникам документ с вопросами, касающимися возможных мер безопасности, миротворческих сил и вооружения, которые они готовы предоставить Украине. По данным СМИ, в понедельник европейские лидеры могут собраться на экстренный саммит в Париже, чтобы выработать скоординированную позицию в ответ США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя американскую инициативу по совместным разработкам украинских природных ресурсов, заявил, что Киев ведет себя как слуга Вашингтона. «Речь идет об отношении „хозяин — слуга“, причем не вассал, а именно слуга», — сказал представитель Кремля.

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Война глазами читателей «Медузы»

Илья (Московская область). Плохое предчувствие по поводу всего этого [предложенных Дональдом Трампом переговоров]. Очень похоже, что Трамп пытается навязать Украине модель мира Южной Кореи. Боюсь представить, какими по итогу окажутся условия мира и кто их будет диктовать.

Что будет это значить для Путина? Останется у власти с большой частью захваченных территорий. Скорее всего, спустя время, когда накопит силы, он повторит все это либо в Украине, либо где-нибудь еще.

Что будет это значить для Трампа? Рост рейтинга, еще и заработает на этом, судя по всему. Галочка в to do list (списке дел, — прим. «Медузы») будет проставлена — и можно идти дальше.

Что будет это значить для россиян? Начнется очередной виток насилия внутри самой страны, усилится поиск виноватых (в первую очередь, противников режима), затягивание поясов и закручивание гаек.

Что будет это значить для украинцев? Нахождение в постоянной опасности повторения вторжения и политический кризис.

Я уже давно считаю, что война может закончиться только двумя вариантами: народным восстанием против путинизма, либо армией НАТО на Красной площади. С Путиным надо говорить на языке ультиматума. А то, что делает Трамп — это не мир, а лишь перемирие. Причем выгодное ему самому и Путину.

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«Медуза»