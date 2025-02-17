Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Целью удара был нефтеперерабатывающий завод

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в ночь на 17 февраля. Об этом сообщили российские телеграм-каналы Mash, Shot и Astra, ссылаясь на местных жителей. По данным Mash, обломки дрона упали недалеко от НПЗ в поселке Ильский.

Местные жители сняли момент атаки на видео.

Внимание. На записи есть мат.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские военные совершили массированную атаку на регион. По его словам, в поселке Ильский в результате падения обломков беспилотников повреждены 12 домов, в основном выбиты окна. Ранена местная жительница.

Кроме того, как заявил Кондратьев, вечером 16 февраля в Славянске-на-Кубани обломки украинского БПЛА упали на частные жилые дома, ранения получила четырехлетняя девочка, ее госпитализировали.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников. По данным российской стороны, в Краснодарском крае сбили 24 беспилотника, над акваторией Азовского моря — 38 дронов, над акваторией Черного моря — семь. Кроме того, 15 беспилотников сбили в Крыму, по два — в Курской и Ростовской областях, по одному — в Брянской и Белгородской областях. Помимо этого, заявили в Минобороны РФ, над акваторией Азовского моря сбита ракета «Нептун-МД».

В Генштабе ВСУ на момент написания заметки не комментировали атаку беспилотников на регионы России.