«С удовольствием встречусь с Дональдом. Он ведет себя интеллигентно» Путин «высоко оценил» результаты переговоров России и США

Мне доложили о результатах российско-американских переговоров, оцениваю их высоко, результат есть. Договорились возобновить работу дипломатических ведомств в нормальном режиме. Россия не вмешивается в отношения Европы и США. Трамп ведет себя сдержанно по отношению к Европе, несмотря на то, что европейские лидеры фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США, доходило до прямых оскорблений. Удивляюсь сдержанности Трампа к союзникам США, которые вели себя хамским образом. Он ведет себя еще достаточно интеллигентно.

Моя встреча с Трампом должна быть подготовленной. Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись. У нас нет близких отношений, но все-таки во время прошлого его президентства мы ровно обсуждали наши межгосударственные отношения. Мы в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай или кофе попить. Нужно, чтобы наши команды подготовили вопросы, важные для США и России, в том числе и по российско-украинской войне, чтобы выйти на приемлемые решения для обеих сторон. У нас много направлений сотрудничества.

Трамп сказал, что переговоры будут проходить при участии Украины, ее никто из этого процесса не исключает. Оснований для такой реакции Киева на российско-американскую встречу нет.

Это краткий пересказ выступления Владимира Путина перед журналистами 19 февраля в Санкт-Петербурге (цитаты по ТАСС и «Интерфаксу»). Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Об итогах российско-американских переговоров

Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»

Об итогах российско-американских переговоров

Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»