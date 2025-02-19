Время, когда США и Запад могли указывать, что делать, прошло. Итоги переговоров можно назвать осторожно оптимистичными. Козлом отпущения выбран Зеленский, его дни сочтены — как и дни Украины, грядет ее первый раздел. И здесь Америка нагло отодвигает робкую инклюзивную Европу. Формула «ничего об Украине без Украины» благополучно забыта. США стали основными выгодоприобретателями войны. Европа разрознена, Россия ослаблена, но заморозка конфликта выгодна всем. Нормализация отношений с США нужна, но нужно держать в голове, что следующий президент может занять противоположную позицию.

Пока явных прорывов нет, но этого и не ожидалось. Еще рано о чем-то говорить, есть ощущение подвоха. Посмотрим, куда это приведет, ведь миропорядок не ломается за секунду как печенька. Понятно, что никакого «плана Трампа» нет — иначе бы его контуры были уже обрисованы. Европа хочет продолжать войну, победу нам никакой Трамп не подарит и даже не продаст — ее нужно добывать только военным путем. Он никак не может повлиять на Зеленского: тот принял решение идти до конца, ощущая поддержку Европы и Великобритании. В этом даже есть смысл, так как идти на поводу у пиндосов — себя не уважать.

Этот текст — вольная компиляция постов из крупных провоенных телеграм-каналов (WarGonzo, ColonelCassad, «Записки ветерана», «Старше Эдды» и других).

Что было на переговорах

Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»

Что было на переговорах

Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»

Фото на обложке: SPA / AFP / Scanpix / LETA