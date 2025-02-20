Bloomberg: нападки Трампа на Зеленского «превзошли все ожидания» Кремля

В Кремле не ожидали настолько резкого тона высказываний президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского, рассказал Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, заявления Трампа «превзошли все ожидания» Москвы, которая стремится навязать США свой взгляд на российско-украинскую войну.

Российские чиновники, отметил источник, не до конца понимают переговорную стратегию Трампа, а также опасаются возможных ловушек и неожиданных поворотов в этом процессе. Тем не менее, они должны использовать эту ситуацию, чтобы извлечь максимальную выгоду для России из любой сделки о завершении войны, считает собеседник Bloomberg.

В последние дни, после российско-американских переговоров в Эр-Рияде, Дональд Трамп и Владимир Зеленский выступают с критикой в адрес друг друга.

Трамп заявил, что у Зеленского низкий рейтинг одобрения среди украинцев, назвал его «диктатором», а также требовал провести в Украине президентские выборы.

Зеленский в ответ говорил, что «если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится». По его мнению, Трамп стал жертвой российской дезинформации. Зеленский также критиковал США за начало переговоров с Россией без Украины и смягчение политики изоляции Москвы.