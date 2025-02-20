«Трамп похож на Путина. Он никогда не скажет правду и выдумает все, что захочет» Политики в Украине защищают Зеленского от нападок со стороны Трампа. Украинцы теряют доверие к США, пишет The New York Times

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Президент США Дональд Трамп резко критикует президента Украины Владимира Зеленского. Трамп обвинил его в развязывании войны, назвал «диктатором» с рейтингом 4% и заявил, что Зеленский якобы получает финансовую выгоду от боевых действий. Президент США также призвал провести выборы в Украине во время войны — в условиях, когда часть ее территории аннексирована Россией, а многие украинцы отправились на фронт или покинули страну из-за боевых действий.

Зеленский в ответ упрекнул администрацию Трампа в том, что она «смягчает политику» в отношении России, называя войну «нарушением территориальной целостности» и «конфликтом». По его мнению, Трамп стал жертвой российской дезинформации.

Короткий разбор слов Трампа о рейтинге Зеленского

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После публичных нападок Трампа на Зеленского украинские политики выступили в защиту президента Украины. Журналисты издания Politico собрали некоторые реакции.

«Украина — суверенное государство! Владимир Зеленский — президент Украины. Легитимный, пока не избран другой. Только украинцы имеют право решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет», — заявила бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, выборы во время войны «невозможны и аморальны», потому что как минимум украинские военные не смогут в них участвовать, а проконтролировать голосование в условиях боевых действий невозможно.

«Мы работаем над послевоенными выборами и хотим заранее принять все решения, чтобы защитить нашу демократию от русских и от внутренних проблем. Но нужна безопасность и гарантии», — рассказала Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети ОПОРА, которая занимается наблюдением за выборами.

Соратница и депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе, хотя и раскритиковала внутреннюю и внешнюю политику администрации Зеленского, назвала высказывания Трампа «недопустимыми». Она призвала Зеленского «закопать топор внутренней войны» с оппозицией и сформировать «коалицию национального единства и правительства национального спасения», а также сплотиться вокруг ВСУ.

Главы многих городов и регионов Украины 19 февраля почти синхронно выпустили в своих телеграм-каналах похожие друг на друга посты (1, 2, 3, 4, 5) в поддержку Зеленского — с призывами объединиться, в том числе вокруг президента.

«Сегодня мы все должны быть сильными и быть в единстве в борьбе за свободу, за независимость, за будущее Украины. <…> Вместе с лидером нашей страны, президентом Украины Владимиром Зеленским, делаем все, чтобы укрепить нашу обороноспособность и противостоять врагу, который преступно вторгся на наши земли», — написал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. «В такое сложное время мы — украинский народ — должны встать рядом с нашим лидером, который не идет ни на какие уступки. Так же, как и мы все», — добавил глава Донецкой области Вадим Филашкин.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что «ни одно лживое существо ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни где-либо еще» не имеет права «открывать свой рот» на Зеленского. «Нам может нравиться Зеленский, а может и не нравиться. Мы можем ругать его, а можем хвалить. <…> Потому что он — НАШ президент», — добавил он.

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Заявление Трампа, в котором он фактически обвинил Украину в развязывании войны и неспособности договориться с Россией, «ошеломило» многих украинцев, пишет The New York Times. Они восприняли слова президента США как «вопиющее предательство».

«Я не верю в переговоры. Трамп всегда был другом Путина, я не верю, что он вдруг стал нашим другом. Он лишь преследует свои собственные интересы за спиной Зеленского», — заявила журналистам 51-летняя жительница Киева Наталия Клымюк, которая последние 11 лет ухаживает за мемориалом погибшим на войне украинским военным. Другая киевлянка, 30-летняя Марина Ивашина, чей отец погиб на войне, а муж пропал без вести, тоже не верит в переговоры. «Мне тяжело — я не верю, что произойдет что-то хорошее», — сказала она.

По словам аналитиков, опрошенных The New York Times, на фоне начала российско-американских переговоров и критики Трампа многие украинцы разочаровываются в руководстве США, а также опасаются, что потеряли союзника в лице Вашингтона.

«Многие люди устали от нерешительности Байдена, они надеялись, что Трамп сможет заставить Россию прекратить войну, и мы видим, что теперь они разочарованы, — сказал украинский политолог, соучредитель „Национальной платформы стойкости и сплоченности“ Олег Саакян. — Украинцам может не нравиться их правительство, но они фанатично преданы ценности свободы выбора. Люди в Украине злятся, когда у них отнимают свободу выбора, и именно это сделал Трамп, заявив, что украинцам нужны выборы».

36-летний украинский военный, участвующий в боях на востоке Украины, считает, что его стране не следует полагаться на президента США: «Честно говоря, Трамп похож на Путина. Он никогда не скажет правду и выдумает все, что захочет. Каждый раз, когда солдаты слышат, что говорит Трамп, у них начинается нервный тик».

«Мы ждали от него [Трампа] действий, которые помогут нам победить, а не того, что он будет просто сидеть и разговаривать с нашим врагом», — заявила депутат Черниговского облсовета Юлия Гребнева, чей дом был разрушен при падении подбитого российского самолета. Она «совершенно не понимает» речь Трампа 18 февраля, в которой, по ее мнению, прослеживаются отголоски российской пропаганды.

По мнению украинского политолога Марии Золкиной, США больше нельзя считать ключевым партнером Украины, поскольку Трамп пожертвовал позициями, которые «были принципиально важными для Украины», включая членство в НАТО. По ее словам, Трамп «дал карт-бланш оккупации».

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