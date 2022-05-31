Российский пилот попал в плен после того, как его самолет сбили в Чернигове Летчика будут судить за нарушение законов войны и убийство мирного жителя

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Обломки Су-34, которым управлял Александр Красноярцев, в жилом районе Чернигова Nicola Marfisi / AGF / SIPA / Scanpix / LETA

Газета The New York Times рассказала о российском пилоте, майоре Александре Красноярцеве, который попал в украинский плен после того, как его самолет был сбит и упал на один из домов в Чернигове в начале марта. Журналисты издания поговорили с местными жителями, которые стали очевидцами случившегося.

О том, что Су-34 был сбит в черниговском районе Забаровка украинской ПВО, местные власти сообщили 5 марта. Глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус опубликовал фотографии разрушений в результате падения самолета и снимок Красноярцева, который успел катапультироваться и был задержан. Второй летчик, по словам Чауса, погиб.

The New York Times пишет, что 5 марта местный житель Сергей Ткаченко и его шурин Виталий Сергиенко услышали шаги на крыше своего дома. По словам Ткаченко, они решили задержать этого человека. Затем Ткаченко услышал выстрелы. Российский пилот открыл огонь, Сергиенко погиб от ранения в грудь.

Вскоре к дому подошли бойцы территориальной обороны Чернигова. По словам одного из них Ивана Лута, они услышали взрыв и побежали туда, где, как предполагали, мог катапультироваться летчик, а затем увидели парашют, висящий на одном из домов.

Преследование закончилось во дворе Ткаченко, где бойцы задержали Красноярцева. По словам Лута, вскоре у дома собралась толпа, и теробороне, получившей приказ взять пилота живым, пришлось отбивать его у «своих парней».

Красноярцев рассказал украинским добровольцам, что летчикам назвали цели для ракетных ударов, когда они уже были в воздухе. По его словам (их журналистам передал Иван Лут), пилоты не знали, что должны были поразить гражданские объекты.

Подбитый Су-34 упал на двухэтажный дом, который находился в нескольких кварталах от того места, где Красноярцев приземлился с парашютом. Семья, жившая в этом доме, выжила.

Владелица дома, депутат Черниговского облсовета Юлия Гребнева рассказала The New York Times, что перед падением самолета она вместе с детьми убиралась в подвале, где они ночевали из-за обстрелов. Супруг Гребневой находился на улице. При падении Су-34 он получил ожоги, но сумел позвать на помощь, чтобы спасти семью из подвала горящего дома.

«Если бы мой муж не открыл дверь, мы бы сгорели заживо», — рассказала Гребнева. В соседнем доме, на который перекинулось пламя, в огне погиб пожилой мужчина, который не мог самостоятельно передвигаться.

Обломки Су-34, сбитого в Чернигове Nicola Marfisi / AGF / SIPA / Scanpix / LETA

В конце марта в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину пленный российский пилот признался в убийстве жителя Чернигова, который, по его словам, попытался на него напасть.

23 апреля Генпрокуратура Украины заявила, что подозревает Красноярцева в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Ведомство считает, что военный совершил боевой вылет с целью бомбардировки населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, понимая, что нарушает нормы международного гуманитарного права.

Как отмечает украинское издание «НВ», также рассказавшее историю летчика, власти Украины не разглашают местонахождения Красноярцева, который ожидает суда. Юлия Гребнева и сестра убитого Виталия Сергиенко Светлана Войтешенко в беседе с изданием сказали, что надеются на пожизненный срок для пилота.

В Украине уже приговорили к пожизненному заключению российского сержанта Вадима Шишимарина, попавшего в плен. Суд признал его виновным в убийстве безоружного жителя Сумской области Александра Шелипова.

31 мая суд в Полтавской области приговорил двух других пленных военнослужащих из России — Александра Бобыкина и Александра Иванова — к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Их признали виновными в обстреле гражданской инфраструктуры в Харьковской области из установки «Град» в первый день войны.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь