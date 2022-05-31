Двух российских артиллеристов, обвиняемых в обстреле Харьковской области, приговорили к 11 с половиной годам лишения свободы
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Двое российских военнопленных Александр Бобыкин и Александр Иванов приговорены украинским судом к 11,5 годам лишения свободы каждый по статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщает РИА Новости.
Согласно обвинению, в день начала войны в Украине контрактники, водитель-заряжатель боевой машины «Град» Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов, участвовали в двух обстрелах Харьковской области. В результате их действий были разрушены жилые дома в поселке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное.
В суде россияне признали вину, обвинение просило назначить им по 12 лет колонии.
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