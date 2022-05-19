В Полтавской области начался суд над двумя пленными российскими военнослужащими. Их обвиняют в артиллерийском обстреле Харьковской области

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В Котелевском районном суде Полтавской области состоялось первое заседание по существу по делу двух пленных российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет). О начале судебного процесса рассказали издания «Грати» и «Суспільне Полтава».

По данным следствия, 24 февраля двое российских контрактников, водитель-заряжатель боевой машины «Град» Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов, участвовали в двух обстрелах Харьковской области — сначала из поселка Малиновка Белгородской области, а затем с территории Украины. В прокуратуре заявляют, что в результате действий военнослужащих были разрушены жилые дома в поселке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное.

Как сообщается, военную колонну, в которой были Бобыкин и Иванов, разбили в первый же день войны. На следующий день Иванов сдался в плен. Раненый Бобыкин еще несколько дней скрывался в детском лечебно-оздоровительном комплексе «Солнечный» на окраине Харькова, а затем в пустой квартире, где его обнаружили украинские военные.

В ходе судебного заседания 19 мая Бобыкин и Иванов полностью признали вину и согласились давать показания, в связи с чем прокурор попросил рассматривать дело без исследования доказательств. Обвиняемые заявили, что не знали, куда именно стреляли 24 февраля. По их словам, о последствиях их обстрелов они узнали уже во время следствия.

Следующее судебное заседание состоится 26 мая.

Дело Бобыкина и Иванова — уже второй судебный процесс о военных преступлениях российских солдат в Украине. Первым известным процессом стало дело 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного жителя Сумской области. Подозреваемый полностью признал свою вину в суде Киева. 19 мая прокурор потребовал пожизненного заключения для Шишимарина.

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